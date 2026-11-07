Thời tiết hôm nay 7-11: Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị mưa to, Nam Bộ nhiều mây

Thời tiết Bắc Bộ mưa - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 7-11, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc đến đông cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 7-11:

TP Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 7-11 - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH