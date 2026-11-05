Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thành 'tội đồ thời tiết' vì ca khúc 'Mùa đông không lạnh'

MV Mùa đông không lạnh - Akira Phan

Những ngày đầu tháng 11, khi miền Bắc bước vào mùa đông nhưng thời tiết vẫn chưa thực sự chuyển lạnh, cái tên Nguyễn Văn Chung bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc đến cùng ca khúc Mùa đông không lạnh.

Trên mạng xã hội, nhiều người hài hước đề nghị nam nhạc sĩ sáng tác thêm Mùa đông không nồm dành riêng cho miền Bắc, thậm chí đùa rằng anh phải chịu trách nhiệm vì thời tiết Hà Nội mãi chưa lạnh.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã đọc những bình luận này và cảm thấy vui trước sự hưởng ứng của khán giả: "Tôi rất vui vì họ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình. Dù ca khúc đã phát hành từ năm 2008, đến nay đã gần 20 năm, mọi người vẫn nhắc lại, nhất là trong một hoàn cảnh trùng hợp như năm nay".

Nguyễn Văn Chung từng cất ca khúc trong ngăn kéo vì thấy chưa đủ hay

Không chỉ thích thú trước sự trở lại của ca khúc, Nguyễn Văn Chung còn dành nhiều tình cảm cho mùa thu và mùa đông Hà Nội. Sống tại TP.HCM, nơi không có những đợt rét đặc trưng như miền Bắc, anh thích cảm giác mặc áo ấm, uống trà nóng và thưởng thức các món ăn nóng trong tiết trời lạnh.

Với nam nhạc sĩ, mùa thu Hà Nội đẹp nhất, tiếp đến là mùa đông. Vì vậy, anh có chút tiếc nuối khi miền Bắc đã bước vào tháng 11 nhưng thời tiết vẫn oi bức, chưa có cái lạnh như mong đợi.

Sự trở lại của Mùa đông không lạnh vì thế mang đến cho anh một cảm giác khá đặc biệt. Một ca khúc được viết từ gần hai thập niên trước bỗng được nhắc đến đúng thời điểm tên gọi của nó trở thành chủ đề đùa vui trên mạng xã hội.

Ít ai biết Mùa đông không lạnh là một trong những sáng tác đầu tiên của Nguyễn Văn Chung khi anh mới bước chân vào con đường sáng tác - Ảnh: FBNV

Nam nhạc sĩ cho biết đây là ca khúc thứ hai anh viết trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, anh từng không đánh giá cao tác phẩm này vì cho rằng giai điệu bình thường, ca từ chưa đủ sâu sắc: "Tôi cảm thấy bài hát không có gì sâu sắc lắm, giai điệu cũng bình thường nên cất trong ngăn kéo, không dám bán".

Bước ngoặt đến khi nhạc sĩ Minh Khang tìm kiếm ca khúc cho ca sĩ Akira Phan. Thay vì loại bỏ những sáng tác cũ, Nguyễn Văn Chung có cơ hội giới thiệu lại bài hát từng bị mình bỏ quên.

Theo anh, Minh Khang là người có khả năng nhận ra tiềm năng của một sáng tác. Thời điểm đó, Minh Khang là một trong những nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng, đứng sau nhiều ca khúc được yêu thích.

Vì vậy, Nguyễn Văn Chung đánh giá vai trò của Minh Khang trong thành công của Mùa đông không lạnh rất quan trọng. Không chỉ nhận ra tiềm năng của bài hát, Minh Khang còn nhìn thấy sự phù hợp giữa ca khúc với giọng hát Akira Phan.

Mùa đông không lạnh gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X

Lý giải sức sống của Mùa đông không lạnh sau gần 20 năm, Nguyễn Văn Chung cho rằng yếu tố ký ức đóng vai trò quan trọng.

Ca khúc từng đồng hành với một bộ phận khán giả thế hệ 8X, 9X trong giai đoạn nhạc trẻ cuối những năm 2000. Đặc biệt, hình ảnh mùa đông trong bài hát còn gắn với những địa phương có thời tiết lạnh như Hà Nội, Đà Lạt và các tỉnh miền Bắc.

Theo anh, khi thời tiết năm nay có sự tương phản với tên gọi ca khúc, sự trùng hợp ấy tạo thêm hiệu ứng để bài hát được nhắc lại.

Về dự định sáng tác một ca khúc mới về mùa đông, Nguyễn Văn Chung cho biết hiện anh chưa có kế hoạch cụ thể vì đang tập trung cho những dự án âm nhạc khác - Ảnh: FBNV

Đây cũng là một trong những điều khiến nam nhạc sĩ bất ngờ: một sáng tác từ thời trẻ vẫn có thể trở thành chủ đề trò chuyện của công chúng sau gần hai thập niên, dù trong một hoàn cảnh rất khác thời điểm phát hành.

Nếu viết lại về mùa đông, anh tin cảm xúc và cách thể hiện sẽ có nhiều thay đổi so với sáng tác năm 18 tuổi: "Mùa đông tuổi 18 năm xưa đã là 'mùa đông không lạnh' rồi. Tình yêu khi ấy không lạnh vì được ngồi cạnh người mình yêu. Còn tình yêu ở tuổi trưởng thành sẽ có những điều sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn".