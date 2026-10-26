Tùng Dương không mời Nguyễn Văn Chung đến sân Mỹ Đình để thi hát với nhau

Concert đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương - Ảnh: NVCC

Trước đó trên trang cá nhân, Tùng Dương đăng hình nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và "trưng cầu ý dân": "Có nên mời người trong hình làm khách mời trong dàn line-up của concert Bay về phía mặt trời không?"; "Cũng hơi lo về ca này. Mọi người cho ý kiến".

Mời Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương có quá liều?

Việc biểu diễn ở sân vận động đòi hỏi nghệ sĩ có cột hơi cực khỏe, thanh nhạc vững để âm thanh không bị loãng, cùng khả năng làm chủ không gian rộng.

Nguyễn Văn Chung xuất thân là nhạc sĩ, nhà sản xuất, có thêm tài lẻ đánh piano và dù mới đây đã được "thử lửa" qua Anh trai vượt ngàn chông gai, thử sức với rap, tự mình thực hiện vũ đạo, đu dây, thổi sáo… song nhìn chung, vocal hay vũ đạo vẫn còn nhiều hạn chế.

Liệu Tùng Dương có quá liều?

Trả lời Tuổi Trẻ, ca sĩ cười lớn: "Tôi không mời Nguyễn Văn Chung đến sân Mỹ Đình để thi hát với nhau. Tôi mời vì những giá trị mà chỉ Chung mới có thể mang đến".

Theo Tùng Dương, một nghệ sĩ không nhất thiết phải có giọng hát khủng hay trình diễn bùng nổ mới đủ sức chinh phục sân vận động. "Đôi khi, chỉ cần một giai điệu do chính mình viết ra được hàng vạn người hát theo, đã là một thứ quyền lực rất lớn của âm nhạc", anh nói.

Tùng Dương nói thêm anh hoàn toàn có thể chọn một khách mời đa năng hơn, nhưng concert không phải cuộc thi xem ai hát hay, nhảy giỏi nhất. Nghệ sĩ muốn tôn vinh cả những người đứng sau những ca khúc đi vào trái tim công chúng.

Còn nói về sự mạo hiểm, nếu làm concert lớn nhất sự nghiệp mà vẫn chỉ chọn những phương án an toàn, thì cái lớn ấy mới chỉ nằm ở quy mô, chứ chưa nằm ở tư duy nghệ thuật.

Tùng Dương nói Nguyễn Văn Chung là một người "rất bản lĩnh" - Ảnh: FBNV

Nguyễn Văn Chung rất bản lĩnh

Trên mạng, cả hai rất hay "khịa" nhau vui vẻ. Tuy nhiên điều thú vị nhất không nằm ở những màn "troll" nhau, mà ở chỗ hai người có cá tính nghệ thuật khá khác biệt nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong những giá trị cốt lõi.

Tùng Dương nói nếu âm nhạc của anh thường mãnh liệt, nhiều kịch tính, đôi khi muốn phá vỡ những giới hạn quen thuộc, thì nhạc Nguyễn Văn Chung lại có khả năng chạm đến trái tim người nghe bằng sự giản dị, chân thành và gần gũi.

Cả hai sẽ hội ngộ trong chương “Cội nguồn - Di sản” - Ảnh: FBNV

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương bắt nguồn tình bạn từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình dịp lễ A80 - Ảnh: FBNV

"Tôi nghĩ đó là một tài năng đáng trân trọng. Viết một ca khúc phức tạp đã khó, nhưng viết một ca khúc giản dị mà hàng triệu người hát theo, có thể tìm thấy chính mình trong đó, phải có bản lĩnh rất lớn", anh nói.

Trong concert Bay về phía mặt trời, Nguyễn Văn Chung sẽ gắn với chương "Cội nguồn - Di sản", hướng tới chủ đề quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, truyền thống. Tùng Dương sẽ hát một loạt sáng tác của nhạc sĩ. Song nhạc sĩ sẽ xuất hiện với vai trò gì, vẫn là một dấu hỏi.

Theo Tùng Dương, âm nhạc Nguyễn Văn Chung có những phẩm chất rất phù hợp với tinh thần ấy: tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, lòng biết ơn và những tình cảm rất đỗi con người.

Ngoài đời, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung còn có một điểm chung khá thú vị là cùng sinh năm 1983 - Ảnh: NVCC

Ca sĩ trải lòng anh "không muốn concert chỉ có những khoảnh khắc choáng ngợp thị giác hay kỹ thuật thanh nhạc, mà có cả những phút giây cùng lắng lại, nhớ về cha mẹ, tuổi thơ, nơi mình sinh ra".

"Nguyễn Văn Chung sẽ mang đến một sắc màu như thế. Và biết đâu, sau khi lấy được nước mắt của khán giả, hai chúng tôi lại khiến mọi người bật cười bằng một màn "cà khịa" nào đó! Tôi nghĩ một đêm nhạc hay cũng giống như cuộc đời, phải có đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau", Tùng Dương nói.

Tùng Dương học gì từ BigBang? Mới đây, Tùng Dương cũng hòa vào dòng người "đu" concert BigBang ở sân Mỹ Đình. Anh nói với Tuổi Trẻ anh học được ở họ không chỉ là công nghệ sân khấu hay cách dàn dựng hoành tráng, mà là khả năng làm chủ hàng vạn khán giả bằng năng lượng, bản sắc và sức hút riêng. "Tôi muốn chứng minh nghệ sĩ Việt, hát nhạc Việt, mang bản sắc Việt hoàn toàn có thể tạo nên những sân khấu đẳng cấp quốc tế", Tùng Dương bày tỏ. Anh cũng học được rằng đôi khi nghệ sĩ phải bớt cầu toàn để biết chơi hết mình. Ở Mỹ Đình, nghệ sĩ "muốn khán giả không chỉ thấy một Tùng Dương hát hết mình, mà còn thấy một Tùng Dương thực sự thăng hoa và tận hưởng sân khấu của mình".

Tùng Dương mời Hòa Minzy vào concert vì 'tươi, rất trẻ trung và đầy sức sống’ Sau Phùng Khánh Linh, GreyD, Tùng Dương vừa hé lộ khách mời thứ 3 góp mặt trong concert 'Bay về phía mặt trời' cuối năm nay tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.



