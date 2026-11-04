Thời tiết hôm nay 4-11: Bắc Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có nơi mưa rào

Hôm nay 4-11, thời tiết ban ngày trên cả nước khá ổn định - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 4-11, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiều mây, có lúc mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 4-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.