Dự báo thời tiết từ 1-11 đến 7-11: Bắc Bộ nắng, sương mù, Trung Bộ mưa, Nam Bộ nhiều mây

Dự báo thời tiết từ 1-11 đến 7-11:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng. Từ khoảng đêm 5-11 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ đêm 2 đến 3-11 và từ khoảng ngày 5-11 trở đi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ khoảng đêm 2 đến 6-11 mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác nhiều mây, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ họa: NGỌC THÀNH