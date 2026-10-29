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Nam Bộ và TP.HCM đang dần bước vào mùa khô

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Dù vẫn còn những cơn mưa chiều nhưng Nam Bộ và TP.HCM dần bước vào mùa khô, nhiệt độ năm nay dự báo sẽ cao hơn do ảnh hưởng của El Nino.

Nam Bộ, TP.HCM nắng mạnh, chiều còn mưa nhưng đã dần qua mùa khô - Ảnh 1.

Khu vực Nam Bộ, TP.HCM ít mây, nắng mạnh, chiều còn mưa nhưng đã dần vào mùa khô - Ảnh: WD

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay thời tiết TP.HCM và các tỉnh miền Nam ban ngày trời vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, Biên Hòa, TP.HCM có nơi trên 35 độ C.

Về tình hình mưa, miền Đông mưa xảy ra tập trung về chiều và tối ở Lâm Đồng, phía bắc Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, có nơi mưa to, vài điểm mưa rất to. Sau đó, tối muộn và về đêm khu vực phía bắc Đồng Nai và Tây Ninh vẫn còn mưa dông vài nơi.

Miền Tây mưa xảy ra nhiều nơi và tập trung vào chiều và tối. Tâm mưa vẫn là An Giang, Cà Mau, có nơi mưa to, vài điểm mưa rất to. Về đêm ít mưa.

TP.HCM ngày nắng mạnh, oi nóng. Chiều tối nay có mưa tập trung chủ yếu khu vực phía bắc (Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp cũ).

Dự báo, trong chiều nay, đỉnh triều tại Phú An đạt 1,64m (lúc 20h), Nhà Bè 1,67m (lúc 19h), Thủ Dầu Một 1,75m (lúc 21h). Khu vực trũng thấp, ven sông chủ động ứng phó với triều cường cao. Nhiều tuyến đường tiếp tục xảy ra ngập.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ - cho biết các hệ thống gây mưa cho mùa mưa ở Nam Bộ đang có xu hướng yếu dần.

Đây là những biểu hiện cho thấy năm nay mùa mưa sẽ kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 15 - 20 ngày.

Cụ thể từ đầu tháng 11 sẽ có một số nơi như Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ), Nhà Bè (TP.HCM) kết thúc mùa mưa. Sau đó tiếp tục là các tỉnh, thành khác. Đến giữa tháng 11, hầu khắp các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa.

Bước sang mùa khô năm nay, do chịu tác động bởi El Nino hoạt động với cường độ rất mạnh, dự báo các tháng 11 và 12 sẽ là đỉnh điểm El Nino.

"Nắng nóng xuất hiện sớm, khả năng từ giữa tháng 2 sẽ xuất hiện một số ngày có nắng nóng gay gắt. Đỉnh điểm nắng nóng sẽ vào tháng 3 và 4. Nền nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 1,5 - 2 độ C.

Giá trị nắng nóng cực đại tại Biên Hòa, Đồng Xoài có thể đạt 39 độ C, thậm chí trên 39 độ C. Mùa khô năm 2027, hạn hán có thể xảy ra gay gắt gây thiếu hụt nguồn nước", ông Quyết cảnh báo.

Nam Bộ, TP.HCM nắng mạnh, chiều còn mưa nhưng đã dần qua mùa khô - Ảnh 3.TP.HCM lên phương án tích nước từ năm 2026 cho mùa khô 2027 do dòng chảy giảm

Dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc lưu vực sông Đồng Nai trong tháng 7 đến 9-2026 thấp hơn trung bình nhiều năm 8,4 - 50%. TP.HCM yêu cầu chủ động tích nước trong mùa mưa năm nay để bảo đảm nguồn nước cho mùa khô 2027.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: El Nino Nhà Bè sông Đồng Nai Nắng nóng Thời tiết

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