Thời tiết hôm nay 29-10: Miền Nam chiều tối có mưa, miền Trung mưa bắt đầu giảm

Miền Nam ngày nắng, chiều tối có mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 28-10 đến hết ngày 29-10, thời tiết từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.

Riêng phía nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía đông bắc TP Đà Nẵng mưa to với lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3 giờ. Từ đêm nay mưa lớn trên khu vực khả năng giảm dần.

Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28-10 đến 3-11, mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao, mực nước cao nhất có thể đạt 4,25 - 4,3m vào các ngày 29 đến 30-10.

Triều cường khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều tối hằng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 29-10:

TP Hà Nội có mây, mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, riêng TP Đà Nẵng có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 29-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH