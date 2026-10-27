Thời tiết hôm nay 27-10: Hà Tĩnh tới Đà Nẵng mưa rất to, các nơi còn lại nắng

Hôm nay 27-10, thời tiết Hà Tĩnh tới Đà Nẵng mưa to - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối nay đến ngày mai, thời tiết từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.

Bắc Bộ hôm nay mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m, hướng đông bắc.

Ngoài ra, vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 27-10:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ chiều tối có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Riêng TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 27-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH