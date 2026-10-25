Thời tiết hôm nay 25-10: Cả nước ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa

Hôm nay 25-10, thời tiết cả nước ổn định - Ảnh: T.L.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 25-10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ triều cường đang lên, chú ý ngập nước vùng trũng thấp ven sông, rạch.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 25-10:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 25-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH