Siêu bão Champi càn quét Đài Loan, hơn 500 người bị thương, 1 người chết

Sóng lớn do siêu bão Champi đập vào bờ kè chắn tại cảng cá Phú Cương, huyện Đài Đông - Ảnh: CNA

Sáng 24-10, Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết siêu bão Champi đã gây thương vong cho 528 người.

Trong đó một người dân tại đảo Lưu Cầu, huyện Bình Đông không may tử vong do bị sóng cuốn, 527 người còn lại chủ yếu bị thương nhẹ do các sự cố giao thông, va chạm do cây cối, bảng hiệu ngã đè.

Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA) thông tin bão Champi bắt đầu xoay vòng tại vùng biển phía đông bắc từ đêm 23-10 và sượt qua khu vực Nam Phương Áo, huyện Nghi Lan, vào khoảng 1h sáng 24-10.

Tính đến sáng 24-10, bão Champi gây mất điện tại hơn 288.000 hộ dân ở Đài Loan, nhưng khoảng 80% số hộ đã nhanh chóng được khôi phục điện lưới.

Cơ quan Hàng không Đài Loan ghi nhận thêm 259 chuyến bay bị hủy trong ngày 24-10, sau khi 977 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 23-10.

Người dân tại TP Tân Bắc, Đài Loan, di chuyển trên đường trong điều kiện gió giật mạnh ngày 23-10 - Ảnh: CNA

Theo CWA, bão Champi mang theo gió giật rất mạnh từ cấp 14 đến 17 tại các khu vực như Đài Bắc, Tân Bắc, Nghi Lan và vùng biển phía bắc TP Cơ Long, đặc biệt tại mũi Tam Điêu Giác, sức gió giật đã vượt cấp 17.

Trả lời Hãng tin Reuters, một người dân tại huyện Nghi Lan chia sẻ ông đã trải qua một đêm mất ngủ khi gió rít liên hồi, đáng sợ nhất là vào khoảng nửa đêm.

Để phòng ngừa rủi ro thiên tai, chính quyền tại 13 tỉnh, thành phố, trong đó có Đài Bắc, Tân Bắc và Đài Trung đã thông báo cho học sinh và công chức nghỉ học, nghỉ làm ngày thứ hai liên tiếp.

CWA dự báo Champi sẽ suy yếu thành bão nhẹ trong chiều 24-10. Cảnh báo bão trên đất liền dự kiến được dỡ bỏ vào chiều tối cùng ngày, cảnh báo trên biển sẽ được dỡ vào tối đến đêm cùng ngày.

Theo đường đi dự báo, bão Champi sẽ di chuyển dọc vùng ven biển Trung Quốc đại lục, sau đó hướng tới miền nam Nhật Bản.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã nâng mức ứng phó bão lên cấp 3 (trên thang bốn cấp với cấp 1 cao nhất), từ 9h ngày 23-10.

Sáng 24-10, Bộ Quản lý ứng phó tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cùng các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo kiểm tra neo đậu, gia cố các khu vực xung yếu và chủ động sơ tán người dân vùng rủi ro cao.

Nhân viên công viên dọn dẹp cây xanh bị đổ chắn lối đi tại cổng vào khu thắng cảnh Viên Sơn, TP Đài Bắc, sáng 24-10 - Ảnh: CNA

Cây xanh ở TP Đài Bắc bật gốc do gió mạnh trong ngày 24-10 - Ảnh: REUTERS

Xe máy ngã đổ nằm bên đường tại TP Đài Bắc, Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang trước một nhà hàng bị thiệt hại trong bão Champi - Ảnh: REUTERS

Tàu điện chạy trong mưa bão tại TP Đài Bắc, Đài Loan ngày 23-10 - Ảnh: CNA