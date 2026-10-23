Bão Champi chuẩn bị đổ bộ, Đài Loan gần như tê liệt

Người dân chằng buộc tàu thuyền tại cảng cá Badouzi ở thành phố Cơ Long, Đài Loan, ngày 23-10 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 23-10 cho biết chính quyền Đài Loan đã cho đóng cửa phần lớn trường học, cơ quan nhà nước và thị trường tài chính để ứng phó với bão Champi, một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương năm nay.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), bão Champi từng đạt cấp siêu bão nhưng hiện đã suy yếu, với sức gió giật gần tâm bão khoảng 191km/h.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp (JTWC) ghi nhận sức gió duy trì tối đa của cơn bão ở mức 176km/h.

Tâm bão đang cách mũi cực nam Đài Loan khoảng 320km về phía đông. Theo dự báo, bão sẽ đi sát ngoài khơi đông bắc Đài Loan, sau đó chuyển hướng về phía bờ biển Trung Quốc và tiếp tục tiến đến miền nam Nhật Bản.

Chuyên gia dự báo Liu Pei Teng thuộc CWA cảnh báo không thể loại trừ khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan nếu di chuyển chậm lại hoặc bất ngờ thay đổi hướng đi.

"Phạm vi ảnh hưởng của gió bão rất rộng, thuộc nhóm lớn nhất trong những năm gần đây. Nếu bão di chuyển chậm lại, gió mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đài Loan lâu hơn", ông Liu cho biết.

Sóng lớn đánh mạnh vào đê chắn sóng tại cảng cá Badouzi - Ảnh: REUTERS

Theo giới chức địa phương, bão Champi đã khiến ít nhất một người thiệt mạng do bị sóng lớn cuốn trôi và 94 người bị thương. Gần 1.300 người tại các khu vực miền núi đã được sơ tán.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa từ ngày 22 đến 24-10 có thể lên tới 900mm, đặc biệt tại khu vực đông bắc Đài Loan. Người dân ven biển cũng nhận được cảnh báo về nguy cơ gió giật vượt 150km/h.

Cơ quan Giao thông Đài Loan cho biết toàn bộ 262 chuyến bay nội địa và 669 chuyến bay quốc tế trong ngày 23-10 đã bị hủy, trong khi tuyến đường sắt cao tốc bắc - nam vẫn hoạt động bình thường.

Các chuyên gia nhận định bão Champi có bán kính ảnh hưởng khoảng 320km, đủ bao phủ phần lớn Đài Loan, với tác động có thể kéo dài gần hai ngày.

Bão Champi xuất hiện trong bối cảnh hiện tượng El Nino làm nhiệt độ nước biển tại Thái Bình Dương tăng mạnh. Liên hợp quốc cảnh báo El Nino có thể đạt mức nghiêm trọng chưa từng thấy vào tháng 12, với những tác động kéo dài sang năm 2027 và sau đó.