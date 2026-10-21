Hình ảnh siêu bão Champi với dải mây cuộn xoáy bao quanh mắt rộng 80km

Ảnh vệ tinh hồng ngoại siêu bão Champi sáng 21-10, với mắt bão rộng khoảng 80km - Ảnh: Windy

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) chiều 21-10, siêu bão Champi đang cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 700km về phía đông, cách Đài Loan khoảng 900km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 17 (210km/h), giật trên cấp 17 (305km/h).

Hiện Champi - siêu bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 đến nay - vẫn đang tiến về vùng biển Đài Loan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết theo các số liệu phân tích vệ tinh hiện tại, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất lên tới 210km/h.

Với thông số trên, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Ảnh mây vệ tinh ngày hôm nay cho thấy siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh với mắt bão rộng khoảng 80km.

Siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh - Ảnh: Himawari8

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão Champi vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 và đi khá nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Từ ngày 22-10, Champi khi di chuyển về phía bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

Dự báo, ngày 24-10, khi tới vùng biển phía đông Đài Loan, cường độ bão suy yếu xuống khoảng cấp 10 (89 - 102km/h), giật cấp 12. Sau đó, bão tiếp tục đi về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc và suy yếu thêm.

Trung tâm khí tượng nhận định siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông.

Tuy nhiên với gió bão mạnh cấp 16-17 (184 - 220km/h), bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông.

Ở khu vực tâm bão, sức gió mạnh nhất lên tới 210km/h, gió giật khoảng 305km/h (theo dự báo của Nhật Bản) - Ảnh: Himawari8

Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định vùng gió mạnh từ cấp 7 trở lên vươn xa khoảng 650km về phía đông bắc và 500km về phía tây nam tâm bão - Ảnh: Windy

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông, song hoàn lưu bão rộng có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông - Ảnh: Zoom Earth