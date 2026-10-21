Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Gió siêu bão Champi lên 210km/h, mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương năm 2026

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm lên tới 210km/h (cấp 17), áp suất vùng trung tâm khoảng 900hPa, siêu bão Champi được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua siêu bão Sinlaku.

Gió siêu bão Champi lên 213km/h, mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh siêu bão Champi sáng 21-10 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 21-10, siêu bão Champi còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-220km/h), giật trên cấp 17.

Champi tương đương siêu bão cấp 5

"Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/h, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900hPa. Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Với số liệu phân tích hiện nay, siêu bão Champi hiện được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku" - Cơ quan khí tượng Việt Nam thông tin.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng cho biết đêm qua đến sáng 21-10, siêu bão Champi tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (213km/h), giật trên cấp 17 (306km/h), áp suất vùng trung tâm giảm xuống 900hPa.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng, được bao bọc bởi một khối mây dày đặc, đối xứng, kéo dài hàng trăm cây số.

Với gió bão mạnh lên khoảng 210km/h, đài Nhật Bản nhận định bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên mở rộng khoảng 280km về phía đông bắc và 220km về phía tây nam tính từ tâm bão.

Còn vùng gió mạnh từ cấp 7 trở lên vươn xa khoảng 650km về phía đông bắc và 500km về phía tây nam tâm bão.

Gió siêu bão Champi lên 213km/h, mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 - Ảnh 2.

Dự báo vị trí và hướng đi siêu bão Champi sáng 21-10 - Ảnh: JMA

Siêu bão Champi không vào Biển Đông

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700 hPa, Champi hiện nằm ở phía tây nam của áp cao cận nhiệt đới.

Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30°C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Từ ngày 22-10, siêu bão Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng tây bắc. Khi di chuyển về phía bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đã có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi, theo đó bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Gió siêu bão Champi lên 213km/h, mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 - Ảnh 3.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80km - Ảnh: Tropicaltidbits

Đến khoảng ngày 24-10, khi đến vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng đông bắc, đi về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25-10, khi tiến về khu vực phía nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

"Như vậy siêu bão Champi sẽ không vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía tây của siêu bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Gió siêu bão Champi lên 213km/h, mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 - Ảnh 5.Siêu bão Champi có thể đạt cấp 17, Biển Đông sắp có gió giật cấp 10

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây siêu bão Champi và gió mùa đông bắc (không khí lạnh) lệch đông, nên ở phía đông bắc của bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sau có thể tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: siêu bão champi super typhoon tin bao champi siêu bão mạnh nhất 2026 biển Đông

    Dòng sự kiện: Tin bão - áp thấp nhiệt đới

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất