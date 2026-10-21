Gió siêu bão Champi lên 210km/h, mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương năm 2026

Ảnh vệ tinh siêu bão Champi sáng 21-10 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 21-10, siêu bão Champi còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-220km/h), giật trên cấp 17.

Champi tương đương siêu bão cấp 5

"Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/h, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900hPa. Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Với số liệu phân tích hiện nay, siêu bão Champi hiện được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku" - Cơ quan khí tượng Việt Nam thông tin.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng cho biết đêm qua đến sáng 21-10, siêu bão Champi tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (213km/h), giật trên cấp 17 (306km/h), áp suất vùng trung tâm giảm xuống 900hPa.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng, được bao bọc bởi một khối mây dày đặc, đối xứng, kéo dài hàng trăm cây số.

Với gió bão mạnh lên khoảng 210km/h, đài Nhật Bản nhận định bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên mở rộng khoảng 280km về phía đông bắc và 220km về phía tây nam tính từ tâm bão.

Còn vùng gió mạnh từ cấp 7 trở lên vươn xa khoảng 650km về phía đông bắc và 500km về phía tây nam tâm bão.

Dự báo vị trí và hướng đi siêu bão Champi sáng 21-10 - Ảnh: JMA

Siêu bão Champi không vào Biển Đông

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700 hPa, Champi hiện nằm ở phía tây nam của áp cao cận nhiệt đới.

Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30°C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Từ ngày 22-10, siêu bão Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng tây bắc. Khi di chuyển về phía bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đã có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi, theo đó bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh mây vệ tinh cho thấy siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80km - Ảnh: Tropicaltidbits

Đến khoảng ngày 24-10, khi đến vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng đông bắc, đi về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25-10, khi tiến về khu vực phía nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

"Như vậy siêu bão Champi sẽ không vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía tây của siêu bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.