Hôm nay, siêu bão Champi bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn ở đông bắc Biển Đông

Ảnh vệ tinh siêu bão Champi và dự báo đường đi siêu bão - Ảnh: Zoom Earh

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) lúc 8h sáng 22-10, tâm siêu bão Champi ở cách Đài Loan khoảng 600km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (195km/h), giật trên cấp 17 (280km/h).

Như vậy, siêu bão Champi đã giảm một cấp so với hôm qua. Trên ảnh vệ tinh sáng nay, mắt bão vẫn rõ nét, rộng khoảng 60km. Hoàn lưu mây siêu bão bắt đầu bao trùm Đài Loan và phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Đài Nhật dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão hướng về vùng biển phía đông bắc Đài Loan. Sau đó đổi hướng đi theo hướng bắc rồi đông bắc hướng về vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Về cường độ, dự báo từ hôm nay siêu bão Champi tiếp tục suy yếu dần.

Khoảng 24-10, khi tới vùng biển phía đông bắc Đài Loan, cường độ bão khả năng suy yếu xuống khoảng cấp 11. Sau đó, bão đi lên phía bắc và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Hôm qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ hôm nay, siêu bão Champi có khả năng suy yếu dần do đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn.

Các dự báo khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đều chung nhận định kịch bản về việc Champi ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo, ngày 24-10, khi tới vùng biển phía đông Đài Loan, cường độ bão suy yếu xuống khoảng cấp 10 (89 - 102km/h), giật cấp 12. Sau đó, bão tiếp tục đi về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc và suy yếu thêm.

Ảnh mây vệ tinh siêu bão Champi sáng 22-10 - Ảnh: Himawari8

Dù không đi vào Biển Đông song với gió bão mạnh cấp 16 - 17 (184 - 220km/h), bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh ở vùng biển phía đông bắc Biển Đông.

Cụ thể dự báo hôm nay và ngày mai, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 3 - 5m, riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng biển cao từ 4 - 6m.

Ngoài ra, ngày và đêm 22-10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Siêu bão Champi được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku. Thời điểm mạnh nhất, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Champi lên tới khoảng 210km/h, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900hPa. Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.