Siêu bão Champi giảm cấp, có thể gây gió giật cấp 10 - 11 ở đông bắc Biển Đông

Dự báo vị trí và hướng đi siêu bão Champi ngày 22-10 - Ảnh: JMA

Chiều 22-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện siêu bão Champi đang cách Đài Loan khoảng 500km về phía đông nam, cường độ mạnh cấp 16 (184 - 201km/h, giảm 1 cấp so với hôm qua), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi đi theo hướng tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 15 - 20km/h và cường độ có khả năng suy yếu thêm.

Đến sáng mai (23-10), khi di chuyển tới vùng biển phía đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi có khả năng giảm xuống cấp 14 - 15 (150-183km/h).

Khoảng ngày 25-10, bão Champi có khả năng đổi hướng di chuyển bắc sau chuyển thành đông bắc hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu.

Dự báo khi ảnh hưởng tới Nhật Bản cường độ bão giảm còn khoảng cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10.

Như vậy, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông.

Tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16 (184 - 201km/h), giật trên cấp 17, bán kính ảnh hưởng rộng trong 1 - 2 ngày tới hoàn lưu phía tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh ở phía đông và đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Cụ thể, dự báo ở khu vực đông của vùng biển phía bắc Biển Đông có gió cấp 6 - 7, giật 8 - 9 kèm sóng biển cao từ 2 - 4m. Riêng khu phía đông bắc của khu vực bắc của Biển Đông, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng cao từ 4 - 6m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông cấp 2, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Ảnh vệ tinh siêu bão Champi - Ảnh: Zoom Earth

1 tháng tới, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ít hơn trung bình các năm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến 20-11, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trong thời kỳ này có 1,6 cơn hoạt động trên Biển Đông và 0,6 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Trong thời kỳ này, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tập trung tại khu vực Trung Bộ. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.