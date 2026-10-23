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Bão Champi tiến gần Đài Loan, tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn ở đông bắc Biển Đông

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Dự báo hôm nay (23-10), bão Champi tiếp tục đi theo hướng tây bắc, tiến về vùng biển phía bắc Đài Loan và hoàn lưu bão tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn ở phía đông và đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Bão Champi tiến gần Đài Loan, hoàn lưu tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng đi bão Champi - Ảnh: JMA

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) sáng 23-10, tâm bão Champi cách Đài Loan khoảng 260km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh khoảng cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Như vậy, so với sáng qua, gió Champi đã giảm khoảng 3 cấp và không còn là siêu bão.

Trên ảnh mây vệ tinh sáng nay cho thấy siêu bão Champi vẫn hiện rõ mắt bão với đường kính khoảng 50km, hoàn lưu bão đã bao trùm Đài Loan và bắt đầu chạm vào ven biển đất liền phía đông Trung Quốc. 

Theo JMA, vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên trải rộng khoảng 330km về phía đông bắc và 280km về phía đông nam tính từ tâm bão. Trong khi đó, vùng gió mạnh từ cấp 7 trở lên mở rộng khoảng 850km về phía bắc và 650km về phía nam.

Đài Nhật dự báo ngày hôm nay, bão Champi tiếp tục đi theo hướng tây bắc, hướng về vùng biển phía bắc Đài Loan, cường độ có khả năng tiếp tục suy yếu thêm.

Đến 6h sáng mai (24-10), tâm bão ở trên vùng biển phía bắc Đài Loan, cường độ bão lúc này mạnh khoảng cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Sau đó bão có khả năng đi lên phía bắc, rồi đông bắc, hướng về phía Nhật Bản và tiếp tục suy yếu thêm.

Bão Champi tiến gần Đài Loan, hoàn lưu tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh bão Champi sáng 23-10 - Ảnh: Zoom Earth

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ hôm nay, cường độ bão Champi có khả năng suy yếu dần khi đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn. 

Khoảng ngày 25-10, bão Champi có khả năng đổi hướng di chuyển bắc sau chuyển thành đông bắc hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu.

Dự báo khi ảnh hưởng tới Nhật Bản cường độ bão giảm còn khoảng cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10.

Như vậy, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 13-14, bán kính ảnh hưởng rộng trong hôm nay và ngày mai (24-10), hoàn lưu phía tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh ở phía đông và đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Cụ thể, dự báo ở khu vực đông của vùng biển phía bắc Biển Đông có gió cấp 6 - 7, giật 8 - 9 kèm sóng biển cao từ 2 - 4m. Riêng khu phía đông bắc của khu vực bắc của Biển Đông, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng cao từ 4 - 6m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông cấp 2, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Bão Champi tiến gần Đài Loan, tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn ở đông bắc Biển Đông - Ảnh 4.Siêu bão Champi giảm cấp, có thể gây gió giật cấp 10 - 11 ở đông bắc Biển Đông

Dự báo siêu bão Champi đi qua vùng biển phía đông Đài Loan rồi hướng về Nhật Bản, song hoàn lưu bão vẫn có thể gây gió giật mạnh tới cấp 10 - 11 ở khu vực phía đông và đông bắc của bắc Biển Đông.

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    Chủ đề: biển đông bão champi typhoon champi tin bao champi dự bão bão champi

    Dòng sự kiện: Tin bão - áp thấp nhiệt đới

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