Thời tiết hôm nay 23-10: Thời tiết đất liền tương đối ổn định, bão xa gây sóng gió ở bắc Biển Đông

Trên biển hôm nay thời tiết dông gió - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 23-10, thời tiết Bắc Bộ đến Thanh Hóa ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Riêng Nam Bộ chiều tối vẫn còn xuất hiện những điểm mưa to do nhiễu động gió. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, phía đông của khu vực bắc Biển Đông chịu tác động của siêu bão xa nên gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía đông bắc gió cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh. Dù bão xa nhưng sức gió ngang với một cơn bão yếu.

Gió hướng bắc đến tây bắc, sóng biển cao 3-5m, riêng vùng biển phía đông bắc sóng cao 4-6m.

Ngoài ra, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 23-10:

TP Hà Nội có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.