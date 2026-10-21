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Thời tiết hôm nay 21-10: Cả nước có mưa vào chiều tối

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 21-10, thời tiết cả nước có mưa, mưa dông chủ yếu xảy ra vào chiều tối, có nơi mưa to.

Thời tiết hôm nay 21-10: Cả nước có mưa vào chiều tối - Ảnh 1.

Hôm nay thời tiết cả nước có mưa - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 21-10, thời tiết Bắc Bộ mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều mưa gia tăng.

Thanh Hóa đến TP Huế từ chiều mưa rào rải rác và dông.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Nam Bộ và Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-4m, hướng sóng đông bắc.

Ngoài ra, vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 21-10:

TP Hà Nội có mây, từ chiều mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi, từ chiều mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều và tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 21-10: Cả nước có mưa vào chiều tối - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 21-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 21-10: Cả nước có mưa vào chiều tối - Ảnh 3.Dự báo thời tiết từ 18 đến 24-10: Cuối tuần mưa tăng ở Bắc Bộ, giảm ở Nam Bộ

Tuần này thời tiết Nam Bộ và Trung Bộ có mưa to đầu tuần, sau đó giảm, còn Bắc Bộ thì ngược lại.

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    Chủ đề: thời tiết hôm nay mưa bão mưa to Thời tiết dự báo thời tiết

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