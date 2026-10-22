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Thời tiết hôm nay 22-10: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa rào đến mưa to

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 22-10, thời tiết cả nước ban ngày trời vẫn nhiều mây, nắng gián đoạn, về chiều tối nhiều nơi có mưa.

Thời tiết hôm nay 22-10: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa rào đến mưa to - Ảnh 1.

Thời tiết cả nước về chiều có mưa - Ảnh: L.P

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 22-10, thời tiết Bắc Bộ mưa vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiều mây, mưa vài nơi.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía đông bắc gió sẽ mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh do ảnh hưởng siêu bão ngoài Thái Bình Dương. Sóng biển cao 3-6m.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 22-10:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM nhiều mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 22-10: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa rào đến mưa to - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 22-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 22-10: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa rào đến mưa to - Ảnh 4.Dự báo thời tiết từ 18 đến 24-10: Cuối tuần mưa tăng ở Bắc Bộ, giảm ở Nam Bộ

Tuần này thời tiết Nam Bộ và Trung Bộ có mưa to đầu tuần, sau đó giảm, còn Bắc Bộ thì ngược lại.

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    Chủ đề: mưa dông Dự báo thời tiết bão Thời tiết thời tiết hôm nay

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