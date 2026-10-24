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Champi chưa tan, bão In-Fa vừa hình thành, dự báo cũng rất mạnh

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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Đến sáng 24-10, bão Champi suy yếu xuống cấp 11 (103-117km/h). Trong khi đó ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương vừa hình thành bão In-Fa, dự báo ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây là cơn bão rất mạnh.

Champi chưa tan, bão In-Fa vừa hình thành, dự báo cũng rất mạnh - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng đi bão Champi và bão In-Fa - Ảnh: JMA

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) lúc 10h sáng 24-10, tâm bão Champi đang ở cách phía bắc Đài Loan khoảng 150km về phía đông bắc, cường độ bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, giảm khoảng 3 cấp so với sáng qua.

Trong chiều tối và đêm qua, bão Champi đã áp sát và có khoảng thời gian đi vòng quanh vùng ven biển phía bắc Đài Loan, sau đó đổi hướng đi lên phía bắc. 

Đài Nhật dự báo hôm nay, bão Champi tiếp tục đi lên phía bắc, sau đó đi theo hướng đông bắc, hướng về phía Nhật, rồi đổi hướng đi theo hướng đông. 

Về cường độ, do đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp nên cường độ bão Champi tiếp tục suy yếu. 

Khoảng sáng 26-10, khi tới vùng biển phía nam Nhật Bản, cường độ bão khả năng mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 10-11.

Với dự báo và nhận định trên, bão Champi không đi vào Biển Đông và không còn gây gió mạnh, sóng lớn ở vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông. 

Cũng theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, ở tây bắc Thái Bình Dương vừa hình thành một cơn bão có tên quốc tế In-Fa. Đây là cơn bão thứ 32 hoạt động ở khu vực này trong mùa bão 2026.

Lúc 10h sáng nay, tâm bão In-Fa đang cách quần đảo Bắc Marian khoảng 2.300km, cách Philippines gần 5.000km, cường độ đang mạnh khoảng cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

JMA dự báo từ nay đến 27-10, bão In-Fa chủ yếu đi lên phía Bắc. Từ khoảng 27 đến 28-10, bão có khả năng đổi hướng, đi về phía tây.

Về cường độ, dự báo đến hiện tại của JMA cho thấy trong những ngày tới, bão sẽ liên tục tăng cấp và cường độ có thể đạt cấp 14-15 (150-183km/h).

1 tháng tới, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ít hơn trung bình các năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến 20-11, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung bình nhiều năm trong thời kỳ này có 1,6 cơn hoạt động trên Biển Đông và 0,6 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trong thời kỳ này, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tập trung tại khu vực Trung Bộ.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Champi chưa tan, bão In-Fa vừa hình thành, dự báo cũng rất mạnh - Ảnh 3.Bão Champi chuẩn bị đổ bộ, Đài Loan gần như tê liệt

Gần như toàn bộ Đài Loan bị tê liệt trong ngày 23-10 khi bão Champi tiến gần hòn đảo, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

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    Chủ đề: bão champi typhoon In-fa bão In-fa

    Dòng sự kiện: Tin bão - áp thấp nhiệt đới

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