Thời tiết hôm nay 24-10: Nam Bộ bắt đầu vào kỳ triều cường mới, Bắc Bộ ngày nắng

Thời tiết cả nước hôm nay phổ biến là trời nắng, chiều tối một số nơi có mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 24-10, thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ hôm nay bắt đầu vào kỳ triều cường, nước dâng cao ở các sông, đề phòng ngập vùng trũng thấp, các tuyến đường ven sông rạch.

Trên biển, phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Ngoài ra, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 24-10:

TP Hà Nội có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.