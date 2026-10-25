Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Thời tiết

Thời tiết tuần từ 25-10 đến 31-10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Tuần này thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa rào đến mưa to, còn Nam Bộ đầu tuần nắng sau đó có mưa vào cuối tuần.

Dự báo thời tiết từ ngày 25-10 đến 31-10:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng. Khoảng đêm 26-10 và ngày 29-10 mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hóa đến TP Huế từ đêm 26 đến 29-10 mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc từ ngày 27 đến 29-10 mưa rào và dông, có nơi mưa to. Phía nam ngày nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ từ khoảng ngày 28 đến 29-10, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó Nam Bộ sẽ vào kỳ triều cường, đề phòng ngập vùng trũng thấp.

Thời tiết tuần cuối tháng 10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết tuần cuối tháng 10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường - Ảnh 2.El Nino rất mạnh khiến mưa giảm, sông cạn, gia tăng nguy cơ thiếu nước

Tài nguyên nước của Việt Nam đang chịu tác động rất lớn từ hiện tượng El Nino rất mạnh, đặt ra thách thức lớn đối với việc điều hòa, phân phối nguồn nước trong mùa khô 2026-2027.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mưa bão mưa mưa dông dự báo thời tiết thời tiết 7 ngày

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất