Thời tiết tuần từ 25-10 đến 31-10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Dự báo thời tiết từ ngày 25-10 đến 31-10:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng. Khoảng đêm 26-10 và ngày 29-10 mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hóa đến TP Huế từ đêm 26 đến 29-10 mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc từ ngày 27 đến 29-10 mưa rào và dông, có nơi mưa to. Phía nam ngày nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ từ khoảng ngày 28 đến 29-10, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó Nam Bộ sẽ vào kỳ triều cường, đề phòng ngập vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ họa: NGỌC THÀNH