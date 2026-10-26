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Thời tiết hôm nay 26-10: Thanh Hóa đến Huế mưa, các vùng còn lại ngày nắng

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 26-10, thời tiết cả nước ổn định, ban ngày trời nắng, riêng khu vực Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 26-10: Thanh Hoá đến Huế mưa, Các vùng còn lại ngày nắng - Ảnh 1.

Thời tiết miền Bắc và miền Nam hôm nay ổn định - Ảnh: PHÚC TÀI

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 26-10, thời tiết từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ đang vào kỳ triều cường giữa tháng chín âm lịch. Triều cường khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp, ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao và làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động kinh tế - xã hội từ sáng sớm và chiều tối hằng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 26-10:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 26-10: Thanh Hoá đến Huế mưa, Các vùng còn lại ngày nắng - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 26-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 26-10: Thanh Hoá đến Huế mưa, Các vùng còn lại ngày nắng - Ảnh 4.Thời tiết tuần từ 25-10 đến 31-10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Tuần này thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa rào đến mưa to, còn Nam Bộ đầu tuần nắng sau đó có mưa vào cuối tuần.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: thời tiết hôm nay mưa rào dự báo thời tiết thời tiết

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