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Thời tiết 3 ngày tới ở Nam Bộ: Nhiễu động khiến mưa tăng dần

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Ngày đầu tuần thời tiết Nam Bộ ổn định, nắng sẽ chiếm ưu thế nhưng về chiều tối vài nơi có mưa, ngày mai và ngày mốt mưa gia tăng.

Thời tiết 3 ngày tới ở Nam Bộ: Nhiễu động khiến mưa tăng dần - Ảnh 1.

Cần đề phòng mưa kết hợp triều cường gây ngập ở Nam Bộ - Ảnh: LÊ PHAN

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày thứ hai đầu tuần (26-10), thời tiết Nam Bộ nắng nhiều, lưu ý buổi trưa có nắng gắt. Chiều tối có mưa tập trung ở Cà Mau và An Giang, các tỉnh thành khác phổ biến ít đến không mưa.

Thứ ba (27-10) mưa vẫn tập trung về chiều tối, diện và lượng mưa gia tăng nhẹ, các tỉnh thành Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau có mưa khoảng 1/2 diện tích, riêng khu vực Cà Mau, Cần Thơ có nơi mưa vừa. Các tỉnh thành khác ít mưa hơn.

Thứ tư (28-10) khi các nhiễu động gió trên cao hoạt động tốt hơn, mưa tiếp tục gia tăng trên toàn khu vực Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tại TP.HCM, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng chín (âm lịch). 

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 26 đến 28-10 (nhằm ngày 17 đến 19-9 âm lịch) và đạt ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7 - 1,75m (trên báo động 3 từ 0,1 - 0,15m);

Tại trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,8 - 1,86m (trên báo động 3 từ 0,2 - 0,26m);

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ khoảng 5h - 7h và từ 17h đến 19h.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.

Bên cạnh đó mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao và có xu hướng tăng. Do đó cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Thời tiết 3 ngày tới ở Nam Bộ: Nhiễu động khiến mưa tăng dần - Ảnh 3.Thời tiết tuần từ 25-10 đến 31-10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Tuần này thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa rào đến mưa to, còn Nam Bộ đầu tuần nắng sau đó có mưa vào cuối tuần.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: mưa to Triều cường Dự báo thời tiết Trạm Thủ Dầu Một Nhà Bè

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