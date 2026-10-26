Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa lớn, có nơi trên 250mm

Dự báo viên Phạm Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về mưa lớn ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng - Video: QUỲNH HƯƠNG

Chiều 26-10, dự báo viên Phạm Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày hôm nay, ở Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam khối không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Dự báo hình thế thời tiết này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác ở Thanh Hóa đến Huế trong chiều tối và đêm nay, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ chiều tối 27-10 đến ngày 29-10, những sóng lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung xuống, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cụ thể từ chiều tối 27 đến ngày 28-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 28 đến 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cần đề phòng mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc" - bà Hoa cảnh báo.

Dự báo chiều nay ở khu vực Hà Nội có mưa dông - Ảnh: NAM TRẦN

Cảnh báo mưa dông khu vực Hà Nội Lúc 15h chiều 26-10, trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã phía tây Hà Nội như Phúc Lộc, Hát Môn, Liên Minh, Ô Diên, Mê Linh, Đan Phượng, Tây Phương, Thạch Thất, Yên Lãng, Tây Tựu... Dự báo trong chiều tối nay, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã phía tây Hà Nội và có thể mở rộng ra khu vực khác của thủ đô.

Không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với nhiều năm Dự báo từ nay đến 20-11, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trong thời kỳ này có 1,6 cơn hoạt động trên Biển Đông và 0,6 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Trong thời kỳ này, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Champi chưa tan, bão In-Fa vừa hình thành, dự báo cũng rất mạnh Đến sáng 24-10, bão Champi suy yếu xuống cấp 11 (103-117km/h). Trong khi đó ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương vừa hình thành bão In-Fa, dự báo ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây là cơn bão rất mạnh.



