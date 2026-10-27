Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc sớm 20 ngày, nơi nào hết mưa trước?

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Năm nay mùa mưa Nam Bộ dự báo kết thúc sớm 15-20 ngày, tình hình khô hạn trong mùa khô khá căng thẳng.

Mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm 20 ngày, tỉnh nào hết mưa trước? - Ảnh 1.

Dự báo năm nay mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm, hạn hán căng thẳng - Ảnh: P.Q.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ - cho biết các hệ thống gây mưa cho mùa mưa ở Nam Bộ đang có xu hướng yếu dần như gió mùa tây nam, dải hội tụ nhiệt đới. Bên cạnh đó phía bắc áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) sẽ hoạt động thường xuyên hơn.

Đây là những biểu hiện cho thấy năm nay mùa mưa sẽ kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 15 - 20 ngày.

Cụ thể từ đầu tháng 11 sẽ có một số nơi như Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ), Nhà Bè (TP.HCM) kết thúc mùa mưa. Sau đó tiếp tục là các tỉnh, thành khác. Đến giữa tháng 11, hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa.

Bước sang mùa khô năm nay, do chịu tác động bởi El Nino hoạt động với cường độ rất mạnh, dự báo các tháng 11 và 12 sẽ là đỉnh điểm El Nino. Sau đó những tháng đầu năm 2027 cường độ El Nino giảm dần nhưng vẫn còn rất mạnh.

Với diễn biến như trên, các tháng từ tháng 12-2026 đến tháng 4-2027, Nam Bộ sẽ ít xuất hiện mưa trái mùa. Dự báo năm 2027 khả năng nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt, số ngày nắng nóng kéo dài trong khoảng thời gian dài.

"Nắng nóng xuất hiện sớm, khả năng từ giữa tháng 2 sẽ xuất hiện một số ngày có nắng nóng gay gắt. Đỉnh điểm nắng nóng sẽ vào tháng 3 và 4. Nền nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 1,5 - 2 độ C. 

Giá trị nắng nóng cực đại tại Biên Hòa, Đồng Xoài có thể đạt 39 độ C, thậm chí trên 39 độ C.

Mùa khô năm 2027, hạn hán có thể xảy ra gay gắt gây thiếu hụt nguồn nước. Cần có biện pháp phòng tránh ứng phó với nắng nóng, khô hạn", ông Quyết cảnh báo.

Mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm 20 ngày, tỉnh nào hết mưa trước? - Ảnh 3.Xâm nhập mặn đến sớm, vào sâu 70-130km, làm gì để bảo vệ lúa và cây ăn trái ở miền Tây?

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2026-2027 ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể bắt đầu từ cuối tháng 12, cao điểm từ tháng 1 đến 4-2027, ở mức tương đương mùa khô năm 2015-2016.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mùa mưa Dự báo thời tiết Biên Hoà mùa khô hạn hán

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất