Mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc sớm 20 ngày, nơi nào hết mưa trước?

Dự báo năm nay mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm, hạn hán căng thẳng - Ảnh: P.Q.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ - cho biết các hệ thống gây mưa cho mùa mưa ở Nam Bộ đang có xu hướng yếu dần như gió mùa tây nam, dải hội tụ nhiệt đới. Bên cạnh đó phía bắc áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) sẽ hoạt động thường xuyên hơn.

Đây là những biểu hiện cho thấy năm nay mùa mưa sẽ kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 15 - 20 ngày.

Cụ thể từ đầu tháng 11 sẽ có một số nơi như Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ), Nhà Bè (TP.HCM) kết thúc mùa mưa. Sau đó tiếp tục là các tỉnh, thành khác. Đến giữa tháng 11, hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa.

Bước sang mùa khô năm nay, do chịu tác động bởi El Nino hoạt động với cường độ rất mạnh, dự báo các tháng 11 và 12 sẽ là đỉnh điểm El Nino. Sau đó những tháng đầu năm 2027 cường độ El Nino giảm dần nhưng vẫn còn rất mạnh.

Với diễn biến như trên, các tháng từ tháng 12-2026 đến tháng 4-2027, Nam Bộ sẽ ít xuất hiện mưa trái mùa. Dự báo năm 2027 khả năng nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt, số ngày nắng nóng kéo dài trong khoảng thời gian dài.

"Nắng nóng xuất hiện sớm, khả năng từ giữa tháng 2 sẽ xuất hiện một số ngày có nắng nóng gay gắt. Đỉnh điểm nắng nóng sẽ vào tháng 3 và 4. Nền nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 1,5 - 2 độ C.

Giá trị nắng nóng cực đại tại Biên Hòa, Đồng Xoài có thể đạt 39 độ C, thậm chí trên 39 độ C.

Mùa khô năm 2027, hạn hán có thể xảy ra gay gắt gây thiếu hụt nguồn nước. Cần có biện pháp phòng tránh ứng phó với nắng nóng, khô hạn", ông Quyết cảnh báo.