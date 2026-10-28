Thời tiết hôm nay 28-10: Nam Bộ mưa chiều, Trung Bộ mưa rất to

Hôm nay thời tiết Nam Bộ có mưa chiều tối - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối qua đến hôm nay và ngày mai 29-10, thời tiết từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa 60-130mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối qua đến hôm nay, Thanh Hóa, Nghệ An, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ chiều tối nay sẽ có những cơn mưa rào.

Bắc Bộ nhiều mây, trời có lúc mưa rào.

Trên biển thời tiết dông gió, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 28-10:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, riêng TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 28-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH