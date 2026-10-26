Hai cơn bão liên tiếp quét qua châu Âu, hơn 150.000 hộ dân mất điện

Sóng ập vào ngọn hải đăng tại cảng Newhaven do ảnh hưởng từ bão Austen ở Newhaven, Anh vào ngày 23-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Trong hai ngày 24 và 25-10, hai cơn bão Boelo và Austen liên tiếp gây thiệt hại về người và tài sản, làm gián đoạn nguồn điện, mạng viễn thông và giao thông tại nhiều nước châu Âu.

Theo Hãng tin AFP, tính đến ngày 25-10 (giờ địa phương), hơn 150.000 hộ gia đình tại Anh, Pháp và Đức vẫn chưa có điện, sau 24 giờ kể từ khi bão đổ bộ vào khu vực này.

Trong đó, Anh ghi nhận hơn 82.000 hộ mất điện, Pháp có gần 60.000 hộ và Đức có ít nhất 10.000 hộ bị ảnh hưởng.

Tại Anh, gió giật lên tới 135km/h được ghi nhận ở vùng Argyll và Bute, phía tây Scotland. Cây đổ, đường dây điện đứt khiến nhiều tuyến đường bộ và đường sắt bị phong tỏa.

Giới chức nước này ghi nhận hai người thiệt mạng do cây đổ tại tây nam Scotland và phía bắc London.

Báo Independent đưa tin 838.700 công trình tại Anh bị mất điện sau bão. Hiệp hội Mạng lưới năng lượng cho biết 344.900 hộ gia đình đã có điện trở lại, nhưng vẫn còn 82.600 hộ chưa được cấp điện.

Tại Pháp, Công ty năng lượng Enedis cho biết khoảng 288.000 hộ gia đình mất điện khi bão Austen đổ bộ ngày 24-10. Đến trưa hôm sau, khoảng 59.000 hộ vẫn chưa có điện, chủ yếu tại các vùng Normandy và Brittany.

Tại Đức, mất điện ở thành phố Freiburg im Breisgau và các khu vực lân cận phía tây nam khiến bệnh viện chính của thành phố phải hạn chế tiếp nhận bệnh nhân, chỉ xử lý các trường hợp cấp cứu.

Không chỉ gây mất điện trên diện rộng, hai cơn bão còn làm gián đoạn hoạt động hàng không tại châu Âu, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Riêng tại sân bay Schiphol ở Amsterdam (Hà Lan), khoảng 90 chuyến bay khởi hành bị hủy trong ngày 25-10, chủ yếu đến các thành phố như Paris, Rome và Dublin. Hàng chục chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay này cũng bị hủy.

Hiện các quốc gia đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão. Tuy nhiên, các chuyên gia thời tiết cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong bối cảnh châu Âu đang ứng phó với những cơn bão lớn đầu tiên của mùa thu.