TP.HCM lên phương án tích nước từ năm 2026 cho mùa khô 2027 do dòng chảy giảm

TP.HCM tính phương án giữ nước cho mùa khô 2027 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù tháng 9-2026 có mưa lũ tại một số khu vực, các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Đồng Nai hiện vẫn còn lượng nước khá cao. Các hồ Đồng Nai 2, Đăk R'Tih, Hàm Thuận, Trị An và Thác Mơ đạt 83 - 97% dung tích thiết kế.

Trong số 71 hồ thủy lợi có dung tích từ 3 triệu m³ trở lên, có 48 hồ đạt hơn 70% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, dòng chảy trên hầu hết sông, suối trong 3 tháng 7 - 9 vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm 8,4 - 50%.

Dự báo mùa mưa năm 2026 có thể kết thúc sớm, lượng mưa giảm cả về lượng và phạm vi từ cuối tháng 10. Nguồn nước được dự báo giảm nhanh vào cuối mùa lũ, nguy cơ thiếu nước vẫn còn.

Do đó, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát lượng mưa, lượng nước về hồ và diễn biến thời tiết, thủy văn để điều chỉnh việc vận hành.

Các hồ phải bảo đảm an toàn, tích nước đủ cho mùa khô 2027. Với hồ đa mục tiêu, nguồn nước được ưu tiên cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu.

Riêng hồ Sông Ray, TP.HCM yêu cầu đánh giá khả năng tích nước đến cuối mùa lũ, xác định mực nước tối thiểu theo từng thời kỳ, nhất là từ nay đến cuối năm 2026, để bảo đảm an toàn hồ và đủ nước sinh hoạt cho mùa khô 2027.

Phương án chuyển nước từ Sông Ray đến các hồ Đá Đen, Đá Bàng, Xuyên Mộc, Suối Giàu và khu vực hạ lưu cũng được yêu cầu điều chỉnh phù hợp với nguồn nước.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp vận hành hồ Dầu Tiếng và Trị An để đẩy mặn, bổ sung nước ngọt cho các sông, kênh phía hạ lưu trong thời gian khô hạn, phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp và sản xuất.

TP.HCM cũng yêu cầu kiểm soát nguồn xả xuống sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, nhất là gần các điểm lấy nước của Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước BOO Thủ Đức.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị cấp nước chuẩn bị phương án vận hành linh hoạt, kết hợp nguồn nước mặt và nước dưới đất, giảm thất thoát và có nguồn nước dự phòng. Khi nguồn nước mặt giảm hoặc xảy ra xâm nhập mặn, các đơn vị phải sẵn sàng điều tiết mạng lưới, cấp nước luân phiên.

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