Thời tiết hôm nay 31-10: Nhiều nơi trên cả nước mưa rào

Thời tiết Nam Bộ về chiều tối có mưa - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 31-10, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 31-10:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 31-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH