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Thời tiết hôm nay 30-10: Bắc Bộ chuyển mưa, Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 30-10, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ chuyển mưa, có nơi mưa to. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có nơi mưa dông.

Thời tiết hôm nay 30-10: Bắc Bộ chuyển mưa, Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông - Ảnh 1.

Hôm nay 30-10, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 29-10 đến sáng 30-10, thời tiết khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 30-10:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, riêng chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, riêng chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 30-10: Bắc Bộ chuyển mưa, Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 30-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 30-10: Bắc Bộ chuyển mưa, Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông - Ảnh 4.Nam Bộ và TP.HCM đang dần bước vào mùa khô

Dù vẫn còn những cơn mưa chiều nhưng Nam Bộ và TP.HCM dần bước vào mùa khô, nhiệt độ năm nay dự báo sẽ cao hơn do ảnh hưởng của El Nino.

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    Chủ đề: Mưa dông Dự báo thời tiết mưa bão Nắng nóng Thời tiết

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