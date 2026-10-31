Lau trổ đầy đồng, dân nói hết lũ, thời tiết từ nay đến tháng 4-2027 thế nào?

Cuối tháng 10, trên cánh đồng ven sông Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), cây cỏ lau trổ bông dày đặc - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thời điểm cuối tháng 10 năm nay, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại nhiều cánh đồng ở TP Đà Nẵng, cây cỏ lau đồng loạt trổ bông. Theo kinh nghiệm dân gian, thời điểm lau ra hoa báo hiệu mùa mưa lũ kết thúc. Kinh nghiệm dân gian là thế, nhưng những năm gần đây xu hướng thời tiết trở nên cực đoan, khó lường hơn. Trên thực tế có những năm khi cây cỏ lau đã trổ bông, nhưng sau đó vẫn có các đợt mưa lũ lớn.

Nhiều thủy lợi, thủy điện "đói" nước giữa mùa mưa

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết do ảnh hưởng của El Niño, tháng 10 năm nay, lượng mưa trên địa bàn Đà Nẵng ít hơn trung bình hằng năm.

Đến thời điểm này Đà Nẵng chưa xảy ra nhiều đợt mưa lớn, nhiều hồ thủy điện, thủy lợi vẫn đang cạn nước.

Ông Tý cho biết theo dự báo, trong tháng 11-2026, khả năng trên địa bàn Đà Nẵng có thể xảy ra 2-3 đợt mưa lớn, mong rằng có thể bổ sung đủ lượng nước để phục vụ tưới tiêu cho mùa vụ năm 2027.

Theo bản tin dự báo xu thế khí hậu của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày 26-10 đến 26-11, xu thế lượng mưa tại TP Đà Nẵng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Tổng lượng mưa vùng đồng bằng được dự báo phổ biến 350-600mm; vùng núi phía tây bắc Đà Nẵng phổ biến 300-400mm; các nơi khác của vùng núi phổ biến 500-800mm, riêng vùng núi phía nam Đà Nẵng có nơi cao hơn.

Bảng dự báo nhiệt độ và lượng mưa tháng 11-2026 tại TP Đà Nẵng của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ - Ảnh chụp màn hình

Theo dự báo, tháng 11 khả năng có 1 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, có thể xảy ra 2-3 đợt mưa lớn.

Không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với khoảng 2-3 đợt ảnh hưởng đến Đà Nẵng.

Mưa, bão, không khí lạnh ít hơn, nhiệt độ cao hơn

Kinh nghiệm dân gian của người dân miền Trung từ xưa có câu: "Hễ lau sậy trổ bông thì hết bão lũ" - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc của Đài Khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11-2026 đến 1-2027, trạng thái El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96%, tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước 3%.

Tháng 11-2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 -2 độ C. Tháng 12-2026 và tháng 1-2027 cao hơn từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Tháng 11-2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Tháng 12-2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị - TP Huế phổ biến thấp hơn từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20mm.

Cuối tháng 10-2026, thủy điện Đăk Mi 4 tại TP Đà Nẵng tiệm cận mực nước chết, ngay giữa mùa mưa lũ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tháng 1-2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn. Tuy nhiên vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh, nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong tháng 11, 12-2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong thời kỳ tháng 2 đến 4-2027, dự báo El Niño tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ. Sau đó, El Niño có khả năng tiếp tục suy yếu nhưng sẽ còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027, trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.