Loạt thủy điện ở Đà Nẵng cạn khô giữa mùa mưa lũ

Hồ thủy điện Đăk Mi 4 ở xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng ở mức tiệm cận mực nước chết - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thông thường, tháng 10 là cao điểm mùa mưa lũ ở miền Trung, nhiều hồ thủy điện bước vào giai đoạn tích nước hoặc điều tiết lũ. Tuy nhiên năm nay, hàng loạt hồ thủy điện lớn tại Đà Nẵng vẫn trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, có hồ chỉ còn cách mực nước chết vài chục centimet.

Hồ thủy điện cạn bất thường giữa mùa mưa lũ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, thời điểm này các hồ thủy điện lớn như Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 đều lâm vào cảnh cạn nước nghiêm trọng . Mực nước trong lòng hồ hiện thấp hơn mực nước dâng bình thường hàng chục mét .

Tại hồ thủy điện Đăk Mi 4, vạch nước sẫm màu chạy ngang phần chân đập bê tông lộ ra dải tường xám kéo dài, chứng tỏ mặt nước đã tụt sâu hàng chục mét so với ngạch tràn tích nước tiêu chuẩn.

Men theo tuyến đường ngoằn ngoèo quanh lòng hồ, phần chân núi tiếp giáp với mặt nước xuất hiện những dải bờ dốc màu đỏ cam xám trần trụi. Do nước rút sâu, toàn bộ mảng chân đồi vốn ngập sâu dưới lòng sông nay phơi ra trơ trọi, lộ rõ vết xói mòn và các lớp đất đá khô rát.

Ở nhiều đoạn lòng hồ rộng, mực nước hạ thấp đến mức làm nổi lên hẳn một cù lao đất khô xám, cùng các bãi bồi bùn đất trơ trọi giữa dòng nước xanh rêu.

Cuối tháng 10 nhưng lòng hồ thủy điện cạn khô như mùa hè - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, cho biết lưu lượng nước về hồ giảm mạnh, hiện chỉ cao hơn mực nước chết khoảng 70cm. Lượng nước bổ sung không đủ đáp ứng nhu cầu vận hành các tổ máy, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 có mực nước ở cao trình trong ngày 27-10 mức 148m, thấp hơn 27m so với mực nước dâng bình thường là 175m.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh, cho hay lượng mưa trong năm nay rất thấp, khiến nguồn nước đổ về hồ không đạt như kỳ vọng. "Bây giờ vẫn chưa hết mùa mưa và chúng tôi vẫn đang hy vọng vào những tháng tới" - ông Toàn nói.

Lo thiếu nước cho mùa khô năm 2027

Hình ảnh tại thủy điện Đăk Mi 4 khác thường so với mọi năm vào thời điểm này - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, nhận định tình trạng các thủy điện khô cạn giữa mùa mưa lũ năm nay là bất thường. Theo ông, hiện tượng này có liên quan đến tác động của El Niño.

Dù dự báo 2-3 ngày cuối tháng 10 và trong tháng 11 có thể xuất hiện khoảng 2-3 đợt mưa lớn, khả năng phục hồi nguồn nước tại các hồ vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của thời tiết.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đang theo dõi sát tình hình mưa, dòng chảy và mực nước tại các hồ thủy điện để chủ động phương án điều hành.

Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong thời gian từ ngày 26-9 đến 25-10-2026, nhiệt độ tại TP Đà Nẵng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,5-2°C. Tổng lượng mưa trên địa bàn cũng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20-40%.