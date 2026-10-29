Vì sao mưa to nhưng Huế lại lo… thiếu nước?

Trong 2 ngày qua, TP Huế có mưa to. Tuy nhiên lượng mưa tập trung chủ yếu ở đồng bằng nên các hồ chứa nước đầu nguồn các sông ở Huế vẫn chưa tích đủ nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát điện cho năm sau - Ảnh: NGUYỄN VĂN LỢI

Ngày 29-10, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), cho biết nhiều hồ chứa nước lớn trên địa bàn vẫn thiếu nước, dù thành phố vừa trải qua những ngày mưa to.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, trong hai ngày qua, lượng mưa tại TP Huế phổ biến 70 - 250mm, riêng khu vực Bạch Mã đạt 250 - 300mm.

Tuy nhiên, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng nên lượng nước bổ sung cho các hồ chứa lớn vẫn còn hạn chế.

Số liệu của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đến sáng 29-10 cho thấy mực nước hồ Tả Trạch đạt 37,42m, trong khi mực nước dâng bình thường là 45m; hồ Bình Điền đạt 74,92m, so với mức nước dâng bình thường 85m; hồ Hương Điền đạt 53,57m, so với mức nước dâng bình thường 58m.

Các hồ thủy lợi nhỏ như Thủy Yên, Hòa Mỹ, Châu Sơn, Năm Lăng đã đầy nước. Những hồ còn lại đạt từ 67 - 97% dung tích.

Đáng chú ý, hồ Tả Trạch có dung tích hơn 700 triệu m³ và hồ thủy điện Bình Điền có dung tích khoảng 423 triệu m³ vẫn chưa tích đủ nước.

Theo dự báo, từ tối 29-10, TP Huế cơ bản giảm mưa, nguy cơ xảy ra ngập lụt trên diện rộng không cao.

Dù vậy ngành chức năng vẫn lo thiếu nước giữa mùa mưa lũ. Ông Hòa cho biết thành phố đã chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ căn cứ tình hình thực tế để điều tiết nước, vừa chủ động ứng phó với mưa lớn cực đoan, vừa bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát điện trong năm tới.

Núi Bạch Mã ở Huế trong ngày 28-10 có mưa to đến rất to - Ảnh: NHẬT LINH

"Các hồ thủy điện như Hương Điền, Bình Điền hiện nay chỉ vận hành qua tua bin phát điện, chưa thể điều tiết qua tràn vì thiếu nước. Các hồ thủy lợi chủ yếu đầy ở các hồ nhỏ, còn các hồ khác chỉ đạt khoảng 60 - 70%", ông Hòa nói.

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu kỳ vọng trong tháng 11 sẽ có thêm một vài đợt mưa vừa phải để bổ sung nước cho các hồ chứa.

Theo ông Hòa, thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phát điện, cung cấp điện mà còn tác động đến nguồn thu ngân sách của thành phố.

Trước tình hình này, ngành chức năng đang phải tính toán phương án vừa chống hạn, vừa ứng phó mưa lũ để tham mưu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực.