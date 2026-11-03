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Vĩnh Long dành hơn 10.000 tỉ đồng để ứng phó với El Nino sắp tới

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HOÀI THƯƠNG
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HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Tỉnh Vĩnh Long đề xuất 3 kịch bản ứng phó với xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027, trong đó có phương án ứng phó khi độ mặn tương đương mức sâu nhất năm 2020. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các giải pháp ứng phó El Nino lên đến 10.833 tỉ đồng.

Vĩnh Long dành hơn 10.000 tỉ đồng để ứng phó với El Nino sắp tới - Ảnh 1.

Cống thủy lợi Cần Chông được đưa vào hoạt động nhằm mục đích ngăn mặn, trữ ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trước nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027, tỉnh Vĩnh Long xây dựng 3 kịch bản ứng phó, từ mức trung bình nhiều năm đến tình huống xâm nhập mặn sâu như năm 2020. Địa phương dự kiến bố trí hơn 10.800 tỉ đồng triển khai các công trình, giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Chủ động 3 kịch bản ứng phó xâm nhập mặn

Ngày 3-11, ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo nhiệm vụ, giải pháp và phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, địa phương đã ban hành kịch bản ứng phó với hiện tượng El Nino năm 2026-2027. Đồng thời, sở đã trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch phòng, chống thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027, nhằm chủ động bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đề xuất 3 kịch bản xâm nhập mặn gồm: mức độ tương đương trung bình nhiều năm giai đoạn 2021-2026; tương đương mùa khô 2015-2016 và tương đương mức xâm nhập mặn sâu nhất năm 2020.

Với từng kịch bản, các giải pháp ứng phó tập trung vào tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước và độ mặn; vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi; chủ động tích trữ nước ngọt, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Về giải pháp công trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu đắp 3 đập tạm tại sông Ba Lai, trục dẫn ngọt Cả Chát - kênh Phụ Nữ và trục dẫn ngọt Đồng Khởi - Chín Thước. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 80 tỉ đồng. Việc triển khai sẽ được khảo sát, đánh giá cụ thể, bảo đảm phù hợp với diễn biến thực tế của tình hình xâm nhập mặn.

Dự kiến hơn 10.800 tỉ đồng cho các giải pháp ứng phó

Theo phương án đề xuất, tổng kinh phí dự kiến thực hiện các giải pháp ứng phó với El Nino năm 2026-2027 là 10.833 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn nguồn vốn dành cho 28 công trình, dự án thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai đầu tư mới, chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống hạn, mặn. Đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm chủ động ứng phó trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình xâm nhập mặn; xây dựng lịch xuống giống phù hợp với điều kiện từng vùng, hướng dẫn người dân sản xuất đúng thời vụ.

Các đơn vị cần phối hợp vận hành hiệu quả hệ thống cống, công trình thủy lợi và trạm bơm; chủ động lấy, trữ nước ngọt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Hòa yêu cầu chủ động bám sát cơ sở, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh.

Các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng thời hạn cam kết, sớm đưa vào sử dụng phục vụ phòng, chống hạn, mặn. Tránh tình trạng công trình kéo dài, gây lãng phí và ảnh hưởng đến hiệu quả ứng phó trong mùa khô tới.

Vĩnh Long dành hơn 10.000 tỉ đồng để ứng phó với El Nino sắp tới - Ảnh 2.

Nông dân tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) kiểm tra độ mặn trên ruộng lúa vào năm 2023 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

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    Chủ đề: Hạn mặn El nino xâm nhập Vĩnh Long

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