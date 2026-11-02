Dự báo thiệt hại sản xuất nông nghiệp các tỉnh miền Tây mùa khô năm nay ra sao?

Ông Trần Thái Hùng đưa ra các thông tin tổng hợp về hạn, mặn trong 10 năm qua và đưa ra cảnh báo về ảnh hưởng của hạn, mặn trong mùa khô 2026-2027 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 2-11, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo "Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long".

Tại đây, TS Trần Thái Hùng, Phó giám đốc Trung tâm thủy nông và cấp nước (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) đã cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về dự báo tác động của El Nino đến Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay.

Ông Hùng nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng El Nino năm nay là rất nghiêm trọng, có thể lớn hơn mùa khô năm 2015-2016; dự báo các tháng cuối năm 2026 khả năng đạt cường độ rất mạnh và kéo dài sang các tháng mùa hè năm 2027. Nguy cơ thiếu nước ngọt, đặc biệt ở khu vực canh tác sử dụng nước mưa do lượng mưa giảm.

Ngoài ra, dự báo từ tháng 1 đến tháng 3-2027 nhiệt độ tăng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2oC, có nơi từ 2-3oC.

"Như vậy chúng ta thấy nhiệt độ tăng, nước bốc hơi nhanh, mưa giảm nên chúng tôi nghĩ cuối năm nay sang mùa khô năm tới nguồn nước rất căng thẳng", ông Hùng phân tích

Về xâm nhập mặn, dự báo từ tháng 1 đến tháng 2-2027 mặn 4g/l xâm nhập 80-85km, từ tháng 3-2027 là 110km đến 130km tính từ cửa biển vào đất liền, đến tháng 5-2027 tùy tình hình, nếu mưa xuất hiện sớm thì ranh mặn xâm nhập giảm.

Dự báo hạn hán, xâm nhập mặn năm nay sẽ ảnh hưởng đến 85.800ha sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Tây Ninh (1.800ha), Đồng Tháp (20.000ha), Vĩnh Long (12.000ha), Cần Thơ (22.000ha) và Cà Mau (30.000ha).

Các giải pháp được ông Hùng đưa ra như sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan ban ngành ở Đồng bằng sông Cử Long để cung cấp thông tin cho người dân một cách sớm nhất, phù hợp nhất và kịp thời nhất.

Đồng thời khuyến cáo người dân thời điểm nào lấy nước, thời điểm nào ngưng lấy nước; có giải pháp đóng cống ngăn mặn dọc theo các sông để giảm thiểu thiệt hại.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam công bố 2 mã QR để người dân cài đặt phần mềm theo dõi nguồn nước, xâm nhập mặn - Ảnh: Chí QUỐC

Bà con cần bố trí lịch thời vụ, sử dụng nước hợp lý tại các khu vực như Gò Công, Bắc Bến Tre, Nam Măng Thít, Long Phú - Tiếp Nhật (những vùng ngày phải xuống giống và kết thúc trong tháng 10-2026).

Vận hành, tận dụng nguồn nước ngọt ở các cống đầu hệ thống để trữ nước nhằm phục vụ cho sản xuất trong thời điểm mặn xâm nhập sâu và có giải pháp tích trữ nước trong các kênh.

Ngoài ra, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng lập 2 mã QR (dùng cho hệ điều hành IOS và Android) để người dân cài đặt phần mềm theo dõi thông tin nguồn nước, xâm nhập mặn trên điện thoại thông minh...