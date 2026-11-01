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Cà Mau sẽ dùng sà lan, xe bồn chở nước cho người dân nếu El Nino nghiêm trọng

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 1-11, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch ứng phó hạn mặn, thiếu nước và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino giai đoạn 2026 - 2027, trong đó bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân được ưu tiên hàng đầu.

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Nhiều vùng nông thôn Cà Mau thường xuyên thiếu nước vào mùa khô và phải mua nước từ các ghe nơi khác chở đến - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo nhận định của kế hoạch, El Nino được dự báo duy trì cường độ rất mạnh từ tháng 10 đến tháng 12 với xác suất lên đến 98%. Hiện tượng này tiếp tục diễn biến phức tạp ở mức rất mạnh trong tháng 1 đến tháng 3-2027 và nhiều khả năng kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trước nguy cơ hạn mặn có thể kéo dài đến tháng 5-2027, tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương rà soát từng hộ có nguy cơ thiếu nước, khả năng trữ nước, công suất các công trình cấp nước và phương tiện vận chuyển. 

Các điểm cấp nước dự phòng sẽ được chuẩn bị sẵn sàng, ưu tiên các hộ chính sách, gia đình khó khăn và người yếu thế. Tỉnh tập trung ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt tại các xã Biển Bạch, Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích và những điểm dân cư đã từng thiếu nước trên địa bàn.

Trong trường hợp xảy ra thiếu nước nghiêm trọng, tỉnh sẽ tổ chức cấp nước bằng xe bồn, sà lan hoặc phương tiện phù hợp, đồng thời thiết lập các điểm cấp nước tập trung và trạm cấp nước tạm thời. Song song đó, người dân được hướng dẫn chủ động chuẩn bị dụng cụ chứa, trữ nước ngay từ cuối mùa mưa và sử dụng nước tiết kiệm.

Cà Mau cũng xây dựng 3 kịch bản ứng phó dựa trên chiều sâu xâm nhập của ranh giới độ mặn 4‰ và mức độ thiếu hụt nước ngọt so với trung bình nhiều năm.

Ở kịch bản 1, khi ranh mặn vào nội đồng dưới 25km, nguồn nước ngọt cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, chỉ thiếu cục bộ ở cuối nguồn. Kinh phí dự kiến cho kịch bản này là 500 triệu đồng.

Ở kịch bản 2, ranh mặn xâm nhập từ trên 25km đến 50km, nước ngọt thiếu hụt từ 30% đến 50%. Tổng kinh phí cho kịch bản này là hơn 38 tỉ đồng.

Đối với kịch bản 3, ranh mặn vào sâu từ trên 50km đến 90km khiến nước ngọt thiếu hụt trên 50%. Tổng kinh phí dự kiến lên đến hơn 167 tỉ đồng.

Về sản xuất, các vùng được tập trung bảo vệ bao gồm vùng lúa ngọt hóa phía tây kênh Vĩnh Phong, vùng dọc quốc lộ 1 và vùng chuyển đổi lúa - tôm cuối nguồn chưa có đê bao khép kín có nguy cơ nhiễm mặn cao. 

Trường hợp không bảo đảm nước tưới và nguy cơ thiệt hại cao, cơ quan chuyên môn sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hạn chế hoặc tạm dừng xuống giống.

Ngoài ra, địa phương đồng thời theo dõi nguy cơ sụt lún tại tiểu vùng VI, VII thuộc khu vực bắc Cà Mau; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nguồn nước phòng cháy, chữa cháy rừng ở U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến để đề xuất kích hoạt các kịch bản ứng phó. 

Khi có ít nhất một chỉ số vượt ngưỡng hoặc xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cấp bách, cơ quan chức năng phải đề xuất ứng phó sớm, không chờ đủ điều kiện. Các nhiệm vụ chuẩn bị phải được thực hiện ngay mà không đợi công bố kích hoạt chính thức.

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    Chủ đề: ứng phó tỉnh Cà Mau hạn mặn phục vụ dân điều tiết nước

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