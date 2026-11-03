Chưa vào mùa khô mưa đã hụt, lượng mưa tháng 11 năm nay ở miền Nam ra sao?

Dự báo mùa mưa kết thúc sớm, mùa khô gay gắt, khả năng hụt nguồn nước - Ảnh: P.Q.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện El Nino tiếp tục hoạt động với cường độ rất mạnh khiến mùa mưa miền Nam kết thúc sớm. Lượng mưa ngay khi vào mùa khô đã hụt so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ tăng cao hơn 1,3 độ C.

Cụ thể dự báo tổng lượng mưa tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm, mưa xuất hiện nhiều hơn trong tuần đầu, tuần giữa và cuối tháng mưa giảm dần (mùa mưa kết thúc trong nửa đầu tháng 11).

Đáng chú ý, nhiệt độ tháng 11 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, một số ngày có nắng nóng cục bộ. Đặc biệt năm nay khó có khả năng xuất hiện áp thấp hoặc bão trên Biển Đông trong tháng 11.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, có ngày 34-36 độ C. Như vậy vừa vào mùa khô Nam Bộ đã oi bức khó chịu.

Trong mùa khô năm nay dự báo sẽ có ít đợt mưa trái mùa, do đó tình hình khô hạn sẽ rất gay gắt. Với diễn biến hiện tại, mùa khô năm nay khả năng tương đương hoặc gay gắt như mùa khô năm 2015 - 2016.

Lượng mưa 10 ngày đầu tháng Lượng mưa 10 ngày giữa tháng Lượng mưa 10 ngày cuối tháng TP.HCM 90 60 50 Lâm Đồng 90 70 50 Đồng Nai 80 60 40 Tây Ninh 100 80 50 Vĩnh Long 90 60 50 Cần Thơ 80 50 40 Đồng Tháp 80 50 40 An Giang 90 60 50 Cà Mau 100 70 50

* Đây là giá trị lượng mưa dự báo cao nhất có thể đạt được.