Mưa xong, nước màu đỏ lạ thường trên đường trung tâm ở Đồng Nai

Sau cơn mưa lớn, đường Đồng Khởi ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước có màu đỏ khác lạ, bốc mùi hôi - Ảnh: A.B.

Sau cơn mưa lớn vào giờ tan tầm chiều tối 2-11, tuyến đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) xuất hiện dòng nước có màu đỏ khác thường, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Ghi nhận tại đoạn gần cây xăng Đức Hưng, dòng nước bắt nguồn từ một con hẻm rồi chảy ra đường Đồng Khởi. Có chỗ nước màu đỏ khá rõ, khi hòa với nước mưa thì nhạt dần thành màu hồng và loang trên mặt đường.

Thời điểm này vào giờ tan tầm, đường Đồng Khởi có khá đông xe qua lại.

Thấy dòng nước màu đỏ khác lạ, một số người đi xe máy chủ động né sang bên để tránh.

Trước hiện tượng trên, người dân đã ghi lại nhiều hình ảnh đưa lên mạng xã hội và cho rằng đây không phải lần đầu nước mưa trên đường có màu bất thường.

Theo người dân, tình trạng này thường xuất hiện khi trời mưa. Nước có lúc màu đỏ, lúc vàng, có khi chuyển sang màu đen và kèm theo mùi nồng nặc, khó chịu.

Sau khi nước trôi đi, một số vũng nước đọng trong con hẻm vẫn có màu khác thường - Ảnh: A.B.

Đến khoảng 20h cùng ngày, dù mưa đã tạnh, tại một số vị trí trong hẻm và trên đường Đồng Khởi vẫn còn những vũng nước có màu khác lạ đọng lại.

Hiện chưa rõ nguồn phát sinh cũng như nguyên nhân khiến nước tại khu vực này có màu và mùi.