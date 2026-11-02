Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Mưa xong, nước màu đỏ lạ thường trên đường trung tâm ở Đồng Nai

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Sau cơn mưa lớn, đường Đồng Khởi ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước có màu đỏ khác thường từ trong hẻm chảy ra, rồi loang rộng trên mặt đường.

Đường trung tâm ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước màu đỏ khác lạ sau mưa lớn - Ảnh 1.
Đường trung tâm ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước màu đỏ khác lạ sau mưa lớn - Ảnh 2.

Sau cơn mưa lớn, đường Đồng Khởi ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước có màu đỏ khác lạ, bốc mùi hôi - Ảnh: A.B.

Sau cơn mưa lớn vào giờ tan tầm chiều tối 2-11, tuyến đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) xuất hiện dòng nước có màu đỏ khác thường, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Ghi nhận tại đoạn gần cây xăng Đức Hưng, dòng nước bắt nguồn từ một con hẻm rồi chảy ra đường Đồng Khởi. Có chỗ nước màu đỏ khá rõ, khi hòa với nước mưa thì nhạt dần thành màu hồng và loang trên mặt đường.

Thời điểm này vào giờ tan tầm, đường Đồng Khởi có khá đông xe qua lại. 

Thấy dòng nước màu đỏ khác lạ, một số người đi xe máy chủ động né sang bên để tránh.

Trước hiện tượng trên, người dân đã ghi lại nhiều hình ảnh đưa lên mạng xã hội và cho rằng đây không phải lần đầu nước mưa trên đường có màu bất thường.

Theo người dân, tình trạng này thường xuất hiện khi trời mưa. Nước có lúc màu đỏ, lúc vàng, có khi chuyển sang màu đen và kèm theo mùi nồng nặc, khó chịu.

Đường trung tâm ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước màu đỏ khác lạ sau mưa lớn - Ảnh 3.

Sau khi nước trôi đi, một số vũng nước đọng trong con hẻm vẫn có màu khác thường - Ảnh: A.B.

Đến khoảng 20h cùng ngày, dù mưa đã tạnh, tại một số vị trí trong hẻm và trên đường Đồng Khởi vẫn còn những vũng nước có màu khác lạ đọng lại.

Hiện chưa rõ nguồn phát sinh cũng như nguyên nhân khiến nước tại khu vực này có màu và mùi.

Đường trung tâm ở Đồng Nai xuất hiện dòng nước màu đỏ khác lạ sau mưa lớn - Ảnh 4.Dải nước đỏ ở vùng biển Chân Mây 4 ngày vẫn còn 'đỏ như máu'

TTO - Đến chiều 23-2, dải nước màu đỏ vẫn còn ở vùng biển Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến người dân hết sức lo lắng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: dòng nước mưa lớn màu đỏ Đồng Nai Trảng Dài

    Dòng sự kiện: Ô nhiễm môi trường

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất