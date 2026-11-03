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Thời tiết hôm nay 3-11: Trung Bộ mưa rào; Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa rào

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 3-11, thời tiết các tình Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào. Bắc Bộ nắng, Trung Bộ có nơi còn mưa to.

Thời tiết hôm nay 3-11:Trung Bộ mưa rào; Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa rào - Ảnh 1.

Hôm nay 3-11, thời tiết các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng - Ảnh: THANH HIỆP

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 3-11, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác nhiều mây, nắng gián đoạn. Riêng Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 3-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Thời tiết hôm nay 3-11:Trung Bộ mưa rào; Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa rào - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 3-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 3-11:Trung Bộ mưa rào; Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa rào - Ảnh 4.Dự báo thời tiết từ 1-11 đến 7-11: Bắc Bộ nắng, sương mù, Trung Bộ mưa, Nam Bộ nhiều mây

Tuần này thời tiết Bắc Bộ nắng và sương mù sáng sớm, cuối tuần có mưa. Trung Bộ mưa rào đến mưa to, Nam Bộ nhiều mây.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: mưa bão thời tiết hôm nay Dự báo thời tiết mưa dông thời tiết

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

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