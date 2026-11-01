Tháng 11, mưa bão diễn biến thế nào sau một tháng không có bão?

Hà Nội oi nóng trong tháng 10 vừa qua - Ảnh: M.PHÚC

Ngày 1-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành bản tin dự báo thời tiết, khí hậu trên cả nước trong tháng 11.

Tháng 10, miền Bắc nóng hơn trung bình nhiều năm 2-3°C

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 10, miền Bắc oi nóng hơn so với trung bình nhiều năm, nhiều trạm quan trắc trên cả nước ghi nhận mức nhiệt độ ngày kỷ lục trong tháng.

Đặc biệt đợt nóng đầu tháng 10 là lần đầu tiên kể từ năm 1991, cơ quan khí tượng ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ.

Trong khi đó, cả tháng 10 chỉ có một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm không đáng kể.

Vì thế, người dân trên cả nước cảm thấy oi nóng hơn, đặc biệt là miền Bắc chưa thấy tiết trời se lạnh của mùa thu bởi nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ cao hơn 2-3°C so với các năm, còn trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2°C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nguyên nhân tháng 10 ở miền Bắc nóng bất thường là do ảnh hưởng chính của hiện tượng El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh.

Theo số liệu quan trắc, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Niño 3.4 đạt mức cao hơn so với trung bình nhiều năm là 2,1°C trong tháng 9 và tăng lên 2,4°C vào tuần giữa tháng 10-2026.

"Theo thống kê, vào những năm El Nino có cường độ rất mạnh, nhiệt độ không khí trung bình trong các tháng từ mùa thu năm trước đến mùa hè năm sau thường cao hơn trung bình nhiều năm, có tháng cao hơn từ 1-2°C.

Ngoài ra, giai đoạn vừa qua, lưỡi áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, bao trùm khu vực Bắc Bộ khiến cho cường độ nắng ở Bắc Bộ gia tăng và hệ quả là nền nhiệt miền Bắc trong thời gian qua tăng cao hơn so với trung bình" - ông Hưởng phân tích.

Cũng do ảnh hưởng của El Nino, trong tháng 10 không xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ảnh hưởng đến nước ta. Đây là một năm hiếm hoi tháng 10 không có bão.

Tương tự, mưa lớn ở nhiều nơi trên cả nước cũng thấp hơn rất nhiều so với các năm, trong đó tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên (cao nguyên Trung Bộ) ở mức thấp hơn từ 40-90%. Các khu vực còn lại trên cả nước thấp hơn từ 20-50%.

Tháng 11, mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ - Ảnh: NAM TRẦN

Tháng 11 tiếp tục ít bão, không khí lạnh yếu hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tháng 11, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì trạng thái rất mạnh, do đó, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trong khi tháng 11 hàng năm, trung bình trên Biển Đông có khoảng 1,5 cơn và khoảng 0,9 cơn đổ bộ vào nước ta.

Trước mắt, các chuyên gia thời tiết nhận định trong nửa đầu tháng 11, khả năng Biển Đông tiếp tục vắng bóng bão.

Các đợt không khí lạnh trong tháng 11 cũng có khả năng ảnh hưởng yếu hơn. Dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước khả năng cao hơn trung bình các năm từ 1-2 °C.

Trong tháng 11, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Dự báo vị trí và hướng đi bão In-Fa - Ảnh: JMA

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