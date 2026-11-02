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Khoa học

Tháng 11: Nam Bộ có nơi nóng đến 36 độ C

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng ngay trong mùa mưa. Dự báo tháng 11, lượng mưa giảm, nhiệt độ có nơi lên 36 độ C.

Chưa hết mùa mưa nhiệt độ Nam Bộ đã cao hơn các năm, lượng mưa tháng 11 giảm thấp - Ảnh 1.

Mùa mưa Nam Bộ năm nay kết thúc sớm, mùa khô dự báo khá căng thẳng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết năm nay do ảnh hưởng của El Nino mạnh nên thời tiết Nam Bộ kết thúc mùa mưa sớm, mùa khô dự báo khá căng thẳng.

Trong tháng 10, nhiệt độ trung bình ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,9 đến 1,3 độ C. Nhiệt độ cao nhất tháng diễn ra ở Biên Hòa với mức 36,2 độ C ngày 1-10. Nhiệt độ thấp nhất tháng là 12 độ C ở Đà Lạt ngày 26-10.

Tổng lượng mưa tháng xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm, riêng Tây Ninh và Vĩnh Long thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tháng lớn nhất diễn ra tại Cát Tiên (Lâm Đồng) 633,2mm.

Trong tháng 11, El Nino tiếp tục hoạt động với cường độ rất mạnh. Không khí lạnh trên lục địa Trung Quốc tiếp tục xâm nhập xuống các khu vực nước ta và tác động yếu đến Nam Bộ. Rãnh thấp xích đạo kết hợp với hội tụ gió trên cao (gây mưa) tác động yếu đến khu vực Nam Bộ trong tuần đầu. Tuần giữa và cuối tháng áp cao cận nhiệt đới (gây ra nắng) hạ trục xuống phía nam và khống chế khu vực.

Gió mùa đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển khu vực Nam Bộ.

Tổng lượng mưa tháng 11 dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm do mùa mưa kết thúc sớm. Mưa xuất hiện nhiều hơn trong tuần đầu, qua đến tuần giữa và cuối tháng mưa giảm dần.

Nhiệt độ tháng 11 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, một số ngày có nắng nóng cục bộ. Như vậy ngay từ khi mùa khô bắt đầu nắng nóng đã xuất hiện. Dự báo một mùa khô khá căng thẳng tại Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình tháng 11 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,3 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, có ngày 34-36 độ C.

Mưa xuất hiện nhiều hơn trong khoảng 10 ngày đầu. Tổng số ngày mưa phổ biến từ 7-15 ngày. Tuy vậy, các đợt gió mùa đông bắc mạnh kèm theo thời tiết xấu gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Chưa hết mùa mưa, Nam Bộ đã nóng hơn các năm, dự báo lượng mưa tháng 11 giảm thấp - Ảnh 3.TP.HCM lên phương án tích nước từ năm 2026 cho mùa khô 2027 do dòng chảy giảm

Dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc lưu vực sông Đồng Nai trong tháng 7 đến 9-2026 thấp hơn trung bình nhiều năm 8,4 - 50%. TP.HCM yêu cầu chủ động tích nước trong mùa mưa năm nay để bảo đảm nguồn nước cho mùa khô 2027.

LÊ PHAN
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    Chủ đề: Mưa El Nino hạn mặn Cát Tiên mùa khô

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