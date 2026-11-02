Thời tiết hôm nay 2-11: Bắc Bộ mưa to, các nơi khác mưa rào

Hôm nay 2-11, thời tiết Bắc Bộ mưa to kèm dông sét, các nơi còn lại mưa rào - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 2-11, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to còn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối mưa nhiều nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 2-11:

TP Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.