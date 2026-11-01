Thời tiết hôm nay 1-11: Ngày đầu tháng, thời tiết cả nước ổn định

Hôm nay thời tiết Nam Bộ nhiều mây đến nắng, về chiều có nơi mưa rào - Ảnh: L.P

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 1-11, thời tiết Bắc Bộ ngày nhiều mây đến nắng, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm mưa rào rải rác và dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có lúc mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 1-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 20-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 1-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH