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Thời tiết hôm nay 6-11: Bắc Bộ mưa lạnh, Nam Bộ nắng oi

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 6-11, không khí lạnh tác động khiến thời tiết Bắc Bộ mưa, nhiệt độ giảm. Nam Bộ trời nắng, ban ngày có lúc oi bức, chiều tối miền Tây có mưa.

Thời tiết hôm nay 6-11: Bắc Bộ mưa lạnh, Nam Bộ nắng oi - Ảnh 1.

Thời tiết Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ giảm - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay thời tiết Bắc Bộ mưa rào rải rác và dông. Từ chiều tối và đêm nay phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

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Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 6-11:

TP Hà Nội có mây, mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào rải rác và dông, từ chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào rải rác và dông, từ chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Tây chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 6-11: Bắc Bộ mưa lạnh, Nam Bộ nắng oi - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 6-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 6-11: Bắc Bộ mưa lạnh, Nam Bộ nắng oi - Ảnh 4.El Nino rất mạnh có khiến mùa đông không lạnh?

Do tác động của El Nino rất mạnh, dự báo mùa đông năm nay không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm và rét đậm, rét hại xuất hiện ở miền Bắc muộn hơn so với quy luật.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: không khí lạnh mưa Dự báo thời tiết Mưa dông thời tiết

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