TP.HCM mưa cuối mùa diện rộng, sấm chớp sáng trời

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 19h tối 4-11 tại khu vực cầu Sài Gòn, trời đổ mưa to kèm sấm chớp khiến người dân vất vả đi lại sau giờ tan làm.
Tuy nhiên, giao thông tại khu vực này tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Đến khoảng 19h20, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm.
Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây ra trận mưa chiều nay do nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP.HCM.
Hiện nay các tỉnh Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển từ mùa mưa sang mùa khô. Đây là thời điểm khí quyển mất ổn định, trong mưa dông thường kèm theo dông sét và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo cơ quan khí tượng, trong 10 ngày đầu tháng 11 mưa sẽ diễn ra nhiều sau đó giảm dần. Đến giữa tháng 11 toàn bộ Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa.
Đến 19h30, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại phường Bình Hưng Hòa, mưa lớn kèm sấm chớp vẫn tiếp diễn, các phương tiện di chuyển chậm dưới mưa. Trên đường Gò Xoài, nước ngập lênh láng khiến nhiều xe máy gặp khó khăn khi di chuyển.
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