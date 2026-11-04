TP.HCM mưa cuối mùa diện rộng, sấm chớp sáng trời

Ghi nhận lúc 19h tối nay, giao thông khu vực cầu Sài Gòn tương đối ổn định dù đang có mưa to - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 19h tối 4-11 tại khu vực cầu Sài Gòn, trời đổ mưa to kèm sấm chớp khiến người dân vất vả đi lại sau giờ tan làm.

Tuy nhiên, giao thông tại khu vực này tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Đến khoảng 19h20, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây ra trận mưa chiều nay do nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP.HCM.

Hiện nay các tỉnh Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển từ mùa mưa sang mùa khô. Đây là thời điểm khí quyển mất ổn định, trong mưa dông thường kèm theo dông sét và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo cơ quan khí tượng, trong 10 ngày đầu tháng 11 mưa sẽ diễn ra nhiều sau đó giảm dần. Đến giữa tháng 11 toàn bộ Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa.

Đến 19h30, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại phường Bình Hưng Hòa, mưa lớn kèm sấm chớp vẫn tiếp diễn, các phương tiện di chuyển chậm dưới mưa. Trên đường Gò Xoài, nước ngập lênh láng khiến nhiều xe máy gặp khó khăn khi di chuyển.

Mưa to kéo dài từ 18h ngày 4-11, đường Phạm Văn Đồng - đoạn dưới chân cầu Bình Lợi ngay trong mưa, người dân về nhà khó khăn - Ảnh: NGỌC LÂN

Mưa lớn gây ngập nhanh ở đường Gò Xoài - Ảnh: NGỌC KHẢI

Vợ chồng bà Xuân (đường Lý Tế Xuyên) tìm cách đẩy nước ra ngoài, dọn dẹp đồ đạc khi ngoài đường Lý Tế Xuyên nước vẫn chảy khá xiết - Ảnh: NGỌC LÂN

Khu vực đường Lý Tế Xuyên nước chảy mạnh, người dân đi lại cẩn thận tránh ngã - Ảnh: NGỌC LÂN

Hẻm 28 đường Tam Bình (phường Tam Bình) nhanh chóng ngập nửa bánh xe, rác trôi lềnh bềnh trong hẻm - Ảnh: NGỌC LÂN

Người dân đi lại khó khăn trong cơn mưa - Ảnh: NGỌC LÂN