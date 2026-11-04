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El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa

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TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh có dung tích thiết kế hơn 248 triệu m³, lớn nhất khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước. Hiện mực nước hồ xấp xỉ mực nước chết.

El Niño khốc liệt, thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước - Ảnh 1.

Hiện mực nước hồ thủy điện Đăkđrinh chỉ xấp xỉ mực nước chết - Ảnh: B.Q.N.

El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, làm gia tăng nguy cơ thiếu mưa, suy giảm nguồn nước trong mùa khô 2026 - 2027. 

Ngay giữa cao điểm mùa mưa, lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăkđrinh (Quảng Ngãi) chỉ đạt khoảng 20m³/giây, buộc nhà máy phải dừng phát điện để tích nước.

Giữa mùa mưa, mực nước hồ thủy điện chỉ xấp xỉ mực nước chết

Giữa mùa mưa nhưng hồ thủy điện Đăkđrinh đang ở tình trạng thiếu nước đáng lo ngại. Theo ông Nguyễn Duy Nghĩa - Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh, lượng nước về hồ trong những ngày qua chỉ đạt trung bình khoảng 20m³/giây, thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Theo ông Nghĩa, từ khi nhà máy đi vào phát điện tháng 5-2014, chưa khi nào gặp tình trạng lượng nước về hồ và dung tích hồ giữa mùa mưa lại thấp đến vậy.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh El Nino đang tác động đến thời tiết, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước tại khu vực miền Trung. 

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tượng này có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Lượng mưa tại khu vực Trung Bộ trong tháng 11-2026 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 20 - 40%.

Không chỉ lượng nước về hồ thấp, nguồn nước trên lưu vực sông Trà Khúc đã có dấu hiệu suy giảm từ trước. 

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, trong các tháng 6 và 8-2026, dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc lưu vực này thấp hơn trung bình nhiều năm từ 25 - 64%.

Dù tháng 9 và đầu tháng 10 xuất hiện một đợt mưa lũ nhỏ, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa lớn vẫn ở mức thấp.

Hồ thủy điện Đăkđrinh có dung tích thiết kế 248 triệu m³, mực nước dâng bình thường ở cao trình 410m. Tuy nhiên, đến ngày 30-10, mực nước hồ chỉ còn 377m, xấp xỉ mực nước chết 375m.

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô tới, từ ngày 1-11, Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh đã dừng phát điện để ưu tiên tích nước. Đến ngày 3-11, mực nước hồ tăng thêm 4m, lên cao trình 379m, nhưng vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường 31m.

Ông Nghĩa cho biết nếu thời gian tới không có mưa, việc tích nước sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2027, nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu sông Trà Khúc và hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Khu kinh tế Dung Quất.

El Niño khốc liệt, thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước - Ảnh 2.

Thủy điện Đăkđrinh đang dừng phát điện để tích nước - Ảnh: B.Q.N.

El Nino dự báo khốc liệt, ưu tiên tích nước cho mùa khô sắp đến

Trước tình hình nguồn nước suy giảm và nguy cơ El Nino gây thiếu nước trong mùa khô 2026 -  2027, ngày 23-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Công Thương, kiến nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan hạn chế huy động phát điện tại Nhà máy thủy điện Đăkđrinh trong tháng 11, ưu tiên tích nước đến hết ngày 30-11.

Theo UBND tỉnh, mực nước hồ có thời điểm chỉ ở cao trình 376,74m, trong khi dự báo lưu lượng dòng chảy về hồ trong tháng 11 chỉ đạt trung bình 45 - 60m³/giây. Nếu tiếp tục huy động phát điện, khả năng tích nước đến cuối mùa mưa sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm nguồn nước phục vụ phát điện và cấp nước cho vùng hạ du trong mùa khô năm 2027.

Tính toán của Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh cho thấy nếu dừng phát điện hoàn toàn trong tháng 11, với lưu lượng nước về hồ theo dự báo, mực nước có thể đạt cao trình 399 - 403,8m vào cuối tháng. Đây là phương án nhằm nâng lượng nước dự trữ trước khi bước vào mùa khô.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết việc ưu tiên tích nước nhằm chủ động bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc và nhu cầu sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 12-2026 trở đi, kế hoạch phát điện sẽ được điều chỉnh linh hoạt căn cứ diễn biến thực tế của nguồn nước và mực nước hồ. Các cơ quan liên quan được đề nghị ưu tiên duy trì mực nước hồ hợp lý, không khai thác sâu mực nước hồ trong những thời điểm không khẩn cấp, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cấp nước cho hạ du.

Theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc ban hành kèm Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 25-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ thủy điện Đăkđrinh không chỉ phục vụ phát điện mà còn tham gia điều tiết lũ, bảo đảm cung ứng nước cho vùng hạ lưu.

Việc nhà máy phải dừng phát điện ngay giữa mùa mưa là dấu hiệu cho thấy áp lực thiếu nước đang hiện hữu trên lưu vực sông Trà Khúc.

Trong bối cảnh El Nino được dự báo tiếp tục tác động mạnh, việc tích nước từ sớm và điều hành linh hoạt các hồ chứa sẽ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và hoạt động công nghiệp của Quảng Ngãi trong mùa khô tới.

El Niño khốc liệt, thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước - Ảnh 4.Hiểm họa El Nino: Tìm giải pháp thích ứng cho cây cà phê ngay tại vườn

Trước dự báo một đợt El Nino lớn nhất 30 năm sắp tràn qua địa cầu, người trồng cà phê Tây Nguyên không khỏi lo lắng cho sức khỏe vườn cây khỏi mối nguy khô hạn nghiêm trọng.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: El Niño Thủy điện Đăk Đrinh Quảng Ngãi thủy điện nước

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