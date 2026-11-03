Miền Bắc sắp chuyển lạnh sau khi trải qua tháng 10 nóng kỷ lục 65 năm

Dự báo trong 10 ngày tới, miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 3-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp.

Cụ thể khoảng đêm 5 đến 6-11, một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm nhẹ 2-3 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo trong các ngày từ 7 đến 8-11 nhiệt độ cao nhất 30 độ C, thấp nhất 24 độ C.

Tại vùng núi Lạng Sơn, dự báo nhiệt độ trong ngày 7 và 8-11 xuống mức 27-28 độ C vào ban ngày, về đêm nhiệt độ xuống 20-21 độ C.

Vùng núi cao Sa Pa (Lào Cai) khả năng trời rét về đêm với nhiệt độ thấp nhất dao động ở mức 16-18 độ C, ban ngày nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ C.

Đến khoảng ngày 8 hoặc 9-11, không khí lạnh mạnh hơn tăng cường xuống nước ta, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 9-11, ở Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, kéo dài tới ít nhất 13-11.

Tại vùng núi cao Sa Pa (Lào Cai), dự báo ban ngày nhiệt độ cao nhất 17 độ C, về đêm nhiệt độ xuống 12 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, về đêm nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ C.

Thủ đô Hà Nội dự báo nhiệt độ cũng giảm khoảng 5-6 độ C, xuống mức 24-26 độ C, về đêm còn 18-19 độ C.

Thành phố Hải Phòng dự báo nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C.

Không khí lạnh tràn xuống cũng gây mưa rào và dông rải rác ở Trung Bộ từ khoảng đêm 5 đến 8-11.

Giai đoạn từ đêm 8 đến 12-11, các tỉnh miền Trung khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến 5-11, thời tiết miền Bắc vẫn phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tháng 10 nóng kỷ lục 65 năm qua Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nước ta vừa trải qua một tháng 10 nóng nhất 65 năm qua do tác động của El Nino rất mạnh. Theo đó trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn 2-3 độ C. Ngoài ra nhiệt độ trung bình tháng 10-2026 trên phạm vi toàn quốc là 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,74 độ C, đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961. Dự báo El Nino rất mạnh còn duy trì tới ít nhất tháng 1-2027, vì thế dự báo trong thời gian này bão và áp thấp nhiệt đới khả năng ít xuất hiện hơn trung bình các năm. Mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, rét đậm và rét hại đến muộn và ít hơn.

Cảnh báo mưa dông Hà Nội chiều tối 3-11 Lúc 16h45 chiều 3-11, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã của Hà Nội như Thư Lâm, Phúc Thịnh, Sóc Sơn, Nội Bài, Quang Minh, Tiến Thắng, Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Vật Lại, Cổ Đô… Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm ở khu vực Hà Nội. Dự báo trong chiều tối nay, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Đa Phúc, Kim Anh, Trung Giã, Phú Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Hòa Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn… và các khu vực khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.