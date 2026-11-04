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Miền Bắc sắp đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung mưa lớn

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Dự báo cuối tuần nay (8 đến 9-11), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc) mạnh, khả năng gây ra đợt rét, lạnh nhất từ đầu mùa, còn miền Trung mưa lớn diện rộng.

- Ảnh 1.

Người dân thủ đô đốt củi sưởi ấm trong mùa đông năm trước - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 4-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng ngày 8 đến 9-11, các tỉnh, thành miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 8 đến 9-11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ giảm khá sâu.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ có khả năng dưới 13 độ C. 

Từ ngày 9-11, khu vực vùng núi trời chuyển rét, các nơi khác ở Bắc Bộ ban ngày trời lạnh, về đêm và sáng trời rét.

Tại Hà Nội, dự báo nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao và tác động của địa hình nên từ khoảng ngày 9 đến 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh nói trên, từ đêm mai đến 6-11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh yếu, chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ.

- Ảnh 3.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh miền Trung sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng - Ảnh: Tư liệu

Rét đậm, rét hại đến muộn so với quy luật

Năm nay, do ảnh hưởng của El Nino rất mạnh nên từ tháng 9 đến nay, miền Bắc mới chỉ đón hai đợt không khí lạnh yếu, chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm không đáng kể.

Cùng với đó, khoảng thời gian này trời ít mưa, nắng kéo dài gây cảm giác oi nóng kéo dài đầu tháng 11.

Dù sắp bước vào tiết lập đông (7-11), người dân miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn chưa cảm nhận rõ cái se lạnh đặc trưng của mùa thu. 

Cơ quan khí tượng dự báo do ảnh hưởng của El Nino rất mạnh, dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. 

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình các năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong thời kỳ cuối mùa đông số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn các năm. 

Dự báo, nhiệt độ trung bình trong các tháng mùa đông năm nay khả năng cao hơn từ 0,5-2 độ C so với trung bình các năm.

Thời tiết đêm 4 ngày 5-11: Bắc Bộ mưa rào và dông; Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông.

- Ảnh 4.El Nino rất mạnh có khiến mùa đông không lạnh?

Do tác động của El Nino rất mạnh, dự báo mùa đông năm nay không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm và rét đậm, rét hại xuất hiện ở miền Bắc muộn hơn so với quy luật.

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    Chủ đề: thời tiết Hà Nội gió mùa đông bắc không khí lạnh Mùa đông không lạnh Mưa lớn

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