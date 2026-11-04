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Phường ở Nha Trang triển khai bản đồ số sơ tán, cứu hộ mưa lũ

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ lịch sử 2025, UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã triển khai bản đồ số sơ tán và cứu hộ thiên tai.

Phường ở Nha Trang triển khai bản đồ số sơ tán, cứu hộ mưa lũ - Ảnh 1.

Khu vực đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử 2025 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 4-11, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang - cho biết phường đã triển khai bản đồ số sơ tán và cứu hộ trên địa bàn. Đây là phường chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025 tại Khánh Hòa.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, bản đồ số đánh dấu tổng cộng 90 vị trí, chia thành 3 nhóm chính gồm 51 điểm sơ tán, 24 khu vực trọng yếu có nguy cơ ngập lụt cao và 15 khu vực bố trí lực lượng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Bản đồ được xây dựng phục vụ người dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ sống tại khu vực có nguy cơ ngập; đồng thời hỗ trợ ban chỉ huy, cán bộ trực ban, tổ dân phố và lực lượng cứu hộ tại chỗ trong quá trình ứng phó thiên tai.

Để sử dụng, người dân có thể mở camera điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để quét mã QR, sau đó truy cập đường dẫn bản đồ trên Google Maps.

Các vị trí được phân biệt bằng màu sắc: Màu xanh lá thể hiện điểm sơ tán an toàn; màu đỏ cảnh báo khu vực nguy hiểm như ngập sâu, sạt lở; màu xanh dương đánh dấu nơi bố trí lực lượng hỗ trợ.

Khi nhấn vào từng biểu tượng, người dùng có thể xem tên địa điểm, địa chỉ, số điện thoại cán bộ phụ trách hoặc lực lượng hỗ trợ.

Bản đồ cũng tích hợp chức năng chỉ đường, giúp người dân tìm lối di chuyển đến các điểm cần thiết.

Phường ở Nha Trang triển khai bản đồ số sơ tán, cứu hộ mưa lũ - Ảnh 2.

Người dân có thể tra cứu điểm sơ tán, cứu hộ bằng mã QR trên bản đồ số - Ảnh chụp màn hình

Theo UBND phường Tây Nha Trang, việc triển khai bản đồ số giúp người dân chủ động xác định nơi sơ tán gần nhà, nhận diện khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ chính quyền thống nhất dữ liệu để điều phối lực lượng nhanh chóng hơn.

Bản đồ số này sẽ đăng tải trên cổng thông tin phường Tây Nha Trang và mã QR khi dùng điện thoại quét sẽ hiển thị

Địa phương cũng khuyến cáo người dân lưu lại thông tin về điểm sơ tán, cứu hộ và số điện thoại cán bộ phụ trách vào điện thoại để sử dụng khi mất kết nối Internet hoặc sóng di động.

Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng các đơn vị liên quan được giao thường xuyên cập nhật vị trí sơ tán, khu vực nguy hiểm và lực lượng ứng trực. Các tổ dân phố có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng bản đồ.

Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho hay rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, năm nay phường thành lập đội xung kích phòng chống, ứng phó thiên tai, mưa lũ ở từng tổ địa bàn và huy động xã hội hóa để mua phao, xuồng cứu hộ... cho các đội xung kích nhằm tăng cường khả năng ứng phó và áp dụng 4 tại chỗ khi có mưa lũ xảy ra.

Phường ở Nha Trang triển khai bản đồ số sơ tán, cứu hộ mưa lũ - Ảnh 3.Cách gỡ vướng cấp sổ đỏ cho người dân có đất bị ghi ‘ủy ban quản lý’ ở Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn để tất cả xã, phường thực hiện gỡ vướng cấp sổ đỏ cho người dân có đất bị ghi “ủy ban quản lý” tồn tại nhiều năm ở tỉnh này.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: cứu hộ Ngập lụt lịch sử Nha Trang mưa lũ

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